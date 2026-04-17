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Dos famosos argentinos ingresan a la Cárcel de los Gemelos 4: quiénes son

La producción del reality show de España sumará a dos figuras de Gran Hermano para que participen y se sumen a Coty Romero.

Se suman dos famosos a la Cárcel de los Gemelos.

Se suman dos famosos a la Cárcel de los Gemelos.

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El reality show español la Cárcel de Gemelos 4 tiene a Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano, y ya confirmaron desde la producción que ingresarán dos nuevos famosos argentinos para pelear por el premio mayor. ¿Quiénes ingresarán?

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.
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En el Ejército de LAM, programa de Bondi Live, contaron que “hoy viajarían a España Jazmín La Cuerpo, Alfa y Cristian U”. Sin embargo, desde el reality anunciaron que entran dos, por lo que uno de los tres que viaja, no ingresa.

Otro de los panelistas aportó: “Me preguntaron por Alfa y les dije que no sabía porque él tuvo unos temas de salud en su último GH, no sé si va a ir o no, él quiere estar”.

Le pregunté a Cristian U y me dijo que no, que le ofrecieron para viajar hoy, que es buena plata pero que se quiere dedicar a su gira como DJ la semana que viene en Europa”.

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