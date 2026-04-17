Dos famosos argentinos ingresan a la Cárcel de los Gemelos 4: quiénes son

El reality show español la Cárcel de Gemelos 4 tiene a Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano, y ya confirmaron desde la producción que ingresarán dos nuevos famosos argentinos para pelear por el premio mayor. ¿Quiénes ingresarán?
La producción del reality show de España sumará a dos figuras de Gran Hermano para que participen y se sumen a Coty Romero.
El reality show español la Cárcel de Gemelos 4 tiene a Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano, y ya confirmaron desde la producción que ingresarán dos nuevos famosos argentinos para pelear por el premio mayor. ¿Quiénes ingresarán?
En el Ejército de LAM, programa de Bondi Live, contaron que “hoy viajarían a España Jazmín La Cuerpo, Alfa y Cristian U”. Sin embargo, desde el reality anunciaron que entran dos, por lo que uno de los tres que viaja, no ingresa.
Otro de los panelistas aportó: “Me preguntaron por Alfa y les dije que no sabía porque él tuvo unos temas de salud en su último GH, no sé si va a ir o no, él quiere estar”.
“Le pregunté a Cristian U y me dijo que no, que le ofrecieron para viajar hoy, que es buena plata pero que se quiere dedicar a su gira como DJ la semana que viene en Europa”.