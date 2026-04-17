17 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei viaja a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente

El Presidente vuela a Jerusalén junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general, Karina Milei, para participar de los actos por el Día de la Independencia israelí.

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El mandatario viaja a Jerusalén.

El mandatario viaja a Jerusalén.

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El presidente Javier Milei viaja a Israel en medio de la guerra en el Medio Oriente, en una nueva muestra de su alineación con Estados Unidos y el gobierno israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu fue quien le hizo la invitación para que esté presente en el Día de la Independencia, por el cual se realizarán actos y celebraciones entre el 19 y 22 en Jerusalén.

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El vuelo se da en el marco del nuevo desembolso de mil millones de dólares para la Argentina de parte del FMI y en medio de los elogios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del embajador en Argentina, Peter Lamelas. Además, esta será la tercera visita a Netanyahu en dos años de gestión y le darán una medalla presidencial de ese país.

Al mandatario lo acompañarán su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Relaciones Exteriores también estuvo con Milei el miércoles en Casa Rosada con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berestein.

Hace algunas horas, en diálogo con Canal 14, Milei explicó su respaldo a la nación israelí. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", marcó.

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"La causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", agregó en esta línea.

En una entrevista publicada el 6 de abril por el medio español El Debate, el mandatario sostuvo que respalda "total y absolutamente" el accionar de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, al que acusó de tener una postura incompatible con la convivencia internacional.

Producto de este viaje, Javier Milei no estará presente en la misa homenaje a Jorge Bergoglio, más conocido como papa Francisco, a un año de su fallecimiento. La misma se hará el martes 21 en Luján con una celebración en el interior del santuario de la Virgen.

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