Javier Milei viaja a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente El Presidente vuela a Jerusalén junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general, Karina Milei, para participar de los actos por el Día de la Independencia israelí. Por + Seguir en







El mandatario viaja a Jerusalén. Redes sociales

El presidente Javier Milei viaja a Israel en medio de la guerra en el Medio Oriente, en una nueva muestra de su alineación con Estados Unidos y el gobierno israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu fue quien le hizo la invitación para que esté presente en el Día de la Independencia, por el cual se realizarán actos y celebraciones entre el 19 y 22 en Jerusalén.

El vuelo se da en el marco del nuevo desembolso de mil millones de dólares para la Argentina de parte del FMI y en medio de los elogios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del embajador en Argentina, Peter Lamelas. Además, esta será la tercera visita a Netanyahu en dos años de gestión y le darán una medalla presidencial de ese país.

Al mandatario lo acompañarán su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Relaciones Exteriores también estuvo con Milei el miércoles en Casa Rosada con el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berestein.

Hace algunas horas, en diálogo con Canal 14, Milei explicó su respaldo a la nación israelí. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", marcó.

Javier Milei muro lamentos Israel Jerusalén judío judaísmo Presidencia de la Nación "La causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", agregó en esta línea.