Salió el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter: cuándo se estrena en cines La adaptación cinematográfica de la icónica saga de Capcom regresa a la gran pantalla en un nuevo intento de conquistar Hollywood con un reparto repleto de estrellas, encabezado por Jason Momoa, Noah Centineo y Andrew Koji. + Seguir en







La nueva adaptación llegará a los cines en octubre de este año.

La legendaria saga de Capcom, Street Figther, vuelve a la pantalla grande con una nueva adaptación cinematográfica, dirigida por Kitao Sakurai, y la expectativa es mayúscula. Tras la presentación del primer tráiler y la confirmación de un elenco repleto de figuras de Hollywood, la ansiedad entre los fanáticos no deja de crecer.

Luego de los intentos fallidos de adaptar la saga al cine en el pasado, Paramount Pictures buscará relanzar la franquicia con una propuesta más ambiciosa y moderna, escrita por Dalan Musson. Entre los protagonistas se destacan Jason Momoa como Blanka, David Dastmalchian como M. Bison, Noah Centineo como Ken, Andrew Koji como Ryu, Olivier Richters como Zangief, Eric André como Don Sauvage, Joe Anoa'i como Akuma, 50 Cent como Balrog o Mel Jarnson como Cammy.

Además, forman parte del elenco Rayna Vallandingham como Juli, Cody Rhodes como Guile, Orville Peck como Vega, Callina Liang como Chun-Li, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Andrew Schulz como Dan Hibiki y Hirooki Goto como E. Honda.

street figther 1 Cuál es la sinopsis que Paramount reveló de Street Figther La trama sigue a Chun-Li (Callina Liang), quien recluta a distintos luchadores para desmantelar una conspiración liderada por M. Bison (David Dastmalchian). Con una mezcla de humor extravagante y artes marciales de alto nivel, la película promete tomar distancia de los fracasos del pasado y posicionarse como uno de los grandes estrenos del año.

Según la sinopsis oficial, una amenaza oculta obligará a los protagonistas a aliarse pese a sus diferencias, en medio de un torneo donde el peligro no solo viene desde afuera, sino también desde adentro. El guion apuesta por una historia con intrigas políticas, traiciones y un enfoque poco habitual en la saga.

"Ambientada en 1993, los distanciados Ryu y Ken Masters vuelven al combate cuando la misteriosa Chun-Li los convoca al Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen… fin de la partida", adelanta la sinopsis. La cita para el torneo definitivo será el 15 de octubre de 2026. Mirá el increíble tráiler de la nueva película de Street Fighter Embed "Street Fighter":Por el lanzamiento de su primer tráiler pic.twitter.com/PCsIwjGmSU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 16, 2026