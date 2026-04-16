Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 800.000 pesos a 30 días en abril 2026 Esta opción mantiene vigencia entre quienes priorizan estabilidad financiera. Analizar rendimientos ayuda a planificar mejor cada decisión económica. Por + Seguir en







Conocer cuánto puede rendir una colocación de este monto puede ser fundamental para evaluar su conveniencia.

Invertir $800.000 en un plazo fijo a 30 días permite generar más de $12.400 en intereses al término del período.

La rentabilidad es igual tanto para operaciones realizadas en sucursal como por canales electrónicos.

La tasa nominal anual aplicada actualmente es del 19%, con una tasa efectiva anual del 20,75%.

En un marco de inflación más moderada, este instrumento mantiene competitividad como opción de ahorro. El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas financieras más elegidas por quienes buscan obtener una renta mensual sin exponerse a grandes fluctuaciones del mercado. Para abril del 2026, una inversión de $800.000 a 30 días permite acceder a una ganancia previamente establecida al momento de constituir la operación.

Su principal atractivo se encuentra en la previsibilidad, ya que el ahorrista conoce desde el inicio cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo pactado. Esto lo convierte en una herramienta habitual para quienes priorizan seguridad y planificación al momento de administrar sus ahorros.

Conocer cuánto puede rendir una colocación de este monto puede ser fundamental para evaluar su conveniencia frente a otras opciones financieras y proyectar mejor el uso del capital disponible.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $800.000 en un plazo fijo según el banco Quienes inviertan $800.000 en un plazo fijo a 30 días obtendrán una ganancia de $12.493,15 en concepto de intereses, tanto si realizan la operación de manera presencial en una sucursal bancaria como si la concretan a través de medios electrónicos, ya que ambas modalidades cuentan con el mismo rendimiento.

Al finalizar el período de inversión, el monto total a cobrar será de $812.493,15, resultado de sumar el capital depositado junto con la renta generada durante ese mes. Para esta operación, la tasa nominal anual (TNA) establecida es de 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 20,75%, parámetros que determinan el retorno final del dinero invertido.

Banco Nación El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Con previsiones de inflación más moderadas para el comienzo de 2026, en torno al 2% mensual, los plazos fijos logran ubicarse en un escenario más equilibrado respecto al incremento sostenido de precios. Aunque el rendimiento real todavía presenta márgenes limitados, la posibilidad de reinvertir cada mes el capital junto con los intereses obtenidos contribuye a fortalecer la rentabilidad acumulada con el tiempo. En ese marco, monitorear de cerca las variaciones en las tasas ofrecidas por los bancos se vuelve determinante para sostener el poder de compra de los ahorros.