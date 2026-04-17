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Disney apuesta a nuevos desarrollos visuales y elimina más de 1.000 empleos en Marvel

Marvel Studios sufre uno de los momentos más tensos desde su llegada a Disney.

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

The Walt Disney Company
  • Marvel Studios parecía tener un futuro más que prometedor con el estreno de las nuevas películas de Vengadores y el reboot definitivo de la franquicia tras Secret Wars.
  • Su destino es ahora una incógnita tras el inesperado revés que ha recibido por parte de Disney en su ronda de despidos.
  • Con motivo del nuevo año fiscal, Disney ha despedido a más de mil personas en la compañía para reajustar presupuestos, siendo Marvel Studios una de las más afectadas, ya que se ha quedado sin casi todo su equipo de desarrollo visual.
  • Marvel Studios esperaba más o menos esta decisión viendo que, desde la llegada del nuevo CEO de la compañía, Josh D'Amaro, Disney ya comenzó a plantearse la idea de recortar ciertos departamentos.

Marvel Studios parecía tener un futuro más que prometedor con el estreno de las nuevas películas de Vengadores y el reboot definitivo de la franquicia tras Secret Wars. Sin embargo, su destino es ahora una incógnita tras el inesperado revés que ha recibido por parte de Disney en su ronda de despidos.

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Según ha podido informar Forbes, con motivo del nuevo año fiscal, Disney ha despedido a más de mil personas en la compañía para reajustar presupuestos, siendo Marvel Studios una de las más afectadas, ya que se ha quedado sin casi todo su equipo de desarrollo visual, dejando solo un pequeño grupo que se encargará de proporcionar apoyo a estudios de efectos especiales que trabajen con la compañía.

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Al parecer, Marvel Studios esperaba más o menos esta decisión viendo que, desde la llegada del nuevo CEO de la compañía, Josh D'Amaro, Disney ya comenzó a plantearse la idea de recortar ciertos departamentos. Los malos resultados de las últimas películas y la sobreproducción de series y películas en estos últimos años han sido las principales razones por las que la compañía ha decidido prescindir de estos servicios.

Otro comentario que se ha repetido en estas noticias es que la razón de estos despidos no es el uso de inteligencia artificial generativa para abaratar costos, sino un reajuste del estudio.

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables, para así, en el futuro, tener el beneplácito económico de Disney para volver a invertir en la Casa de las Ideas.

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