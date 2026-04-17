17 de abril de 2026 Inicio
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Este es el descuento que tiene Cuenta DNI para YPF en abril 2026

La billetera del Banco Provincia mantiene promociones en distintos rubros. Conocer cada condición permite aprovechar mejor los reintegros disponibles.

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El esquema de promociones se organiza por días y permite acceder a distintos porcentajes de ahorro según el tipo de comercio. 
El esquema de promociones se organiza por días y permite acceder a distintos porcentajes de ahorro según el tipo de comercio. YPF

  • Cuenta DNI ofrece en abril 25% de descuento los fines de semana en tiendas Full de YPF, con tope semanal de $8.000

  • El beneficio no incluye combustibles y solo aplica a compras dentro del shop, como alimentos y bebidas

  • De lunes a viernes hay 20% de ahorro en comercios de cercanía con límite de $5.000 por semana

  • También continúan descuentos en gastronomía, ferias y supermercados con promociones según el día

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene durante el mes de abril una promoción especial para quienes realicen compras en locales de YPF. Además de este beneficio, la aplicación continúa ofreciendo descuentos en supermercados y distintos rubros del consumo diario.

La previsibilidad que ofrece este mecanismo es uno de sus principales beneficios.
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El esquema de promociones se organiza por días y permite acceder a distintos porcentajes de ahorro según el tipo de comercio. Para aprovechar al máximo los reintegros, los usuarios deben conocer en detalle cómo funciona cada beneficio y en qué compras aplica.

cuenta DNI

Cómo es el descuento de Cuenta DNI en YPF para abril 2026

Durante abril, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en tiendas Full adheridas de YPF. Esta promoción tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Pese a eso, el punto más importante a tener en cuenta es que el beneficio no aplica para la carga de combustible. Es decir, no se puede utilizar para obtener descuentos en nafta ni gasoil.

La promoción únicamente alcanza a productos comprados dentro del shop, como café, comidas rápidas y otros artículos de consumo que se venden en el local. Por este motivo, es muy importante conocer esta condición antes de comprar, ya que muchos usuarios creen erróneamente que el descuento también sirve para cargar nafta.

Cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además del beneficio en tiendas Full, la billetera del Banco Provincia mantiene otras promociones activas durante el mes. Por ejemplo, de lunes a viernes hay un 20% de ahorro en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal de $5.000.

Durante los fines de semana también continúa el 25% de descuento en gastronomía, con límite semanal de reintegro. Otro de los beneficios más destacados es el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, una de las promociones más fuertes del programa.

En supermercados, distintas cadenas cuentan con descuentos en jornadas específicas, por lo que se recomienda consultar el calendario dentro de la aplicación para verificar cada beneficio. También se mantienen promociones en marcas puntuales y cadenas adheridas, que se actualizan de forma periódica dentro de la app.

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