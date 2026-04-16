Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de abril

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El oficial opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de calma cambiaria.

El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación , tras una rueda de miércoles sin cambios , en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.

El dólar oficial se mantuvo estable y por debajo $1.400

El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

En este contexto, el ingreso de dólares por el agro permite prever una continuidad de la calma cambiaria , cuando no un nuevo descenso que aprecie el peso, al mismo tiempo que tensione sectores clave de la economía y desaliente la oferta futura de divisas.

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial mantiene la estabilidad.

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vend3 a $1.359.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.452 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.398,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.374.