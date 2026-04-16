Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de abril

El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.
El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de miércoles sin cambios, en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.
El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
En este contexto, el ingreso de dólares por el agro permite prever una continuidad de la calma cambiaria, cuando no un nuevo descenso que aprecie el peso, al mismo tiempo que tensione sectores clave de la economía y desaliente la oferta futura de divisas.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vend3 a $1.359.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.800,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.452 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.398,53.