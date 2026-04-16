16 de abril de 2026 Inicio
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Revelaron una nueva foto de Diego Maradona antes de morir: fue presentada ante la Justicia

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien es uno de los imputados por el fallecimiento del astro, expuso la imagen ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

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Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Télam

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien es uno de los siete imputados por la muerte de Diego Maradona, presentó una nueva foto ante la Justicia en el marco del segundo juicio por el fallecimiento del astro, que fue tomada cinco días antes de su deceso.

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Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy inocente"

En la foto expuesta por Luque frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, se observa a Maradona sentado y mientras comía. La imagen fue tomada por Maximiliano Pomargo, quien era uno de los más cercanos al excapitán de la Selección argentina y cuñado de su abogado, Matías Morla.

En tal sentido, el neurocirujano se defendió sobre la situación del astro. "Esta foto de Diego es del 20 de noviembre. Me dijeron que estaba hinchado y acostado. ¿Ustedes lo ven hinchado?", preguntó.

Diego Maradona foto nueva
La nueva foto de Diego Maradona.

La nueva foto de Diego Maradona.

En tanto, Luque amplió su declaración y se refirió al análisis del cuerpo del exfutbolista después de su deceso: "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona. El diagnóstico que arrojó la autopsia fue una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, se agudizó por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales".

"Si uno va a literatura con evidencia científica, se prueba que la insuficiencia cardiaca es un diagnostico clínico médico, un síndrome complejo, por lo cual no se puede hacer en una autopsia", agregó en esta línea.

En tanto, el neurocirujano señaló que Maradona sufría una miocardiopatía dilatada y cuestionó los exámenes al cuerpo. "Para analizar esa condición médica, son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio, solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva", expresó.

Leopoldo Luque mencionó las maniobras de RCP y se despegó de Matías Morla

En tanto, hizo alusión a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que recibió el astro. "El edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora", marcó.

"En cuanto a los coágulos, los papers dicen que no hay un consenso para medir un criterio de agonía de un paciente. Lo único que pueden decir es que si la agonía es larga o corta, no se puede determinar tiempo de agonía exacto. Pero los peritos oficiales dijeron que Diego agonizó durante 12 horas", añadió el neurocirujano.

También se distanció de Morla: "En cuanto a la internación domiciliaria, yo dije que era neurocirujano. No era clínico. Dicen que yo llego a Diego Maradona por Morla, es una mentira total. A mí me llamaron y me dijeron que necesitaban un neurocirujano. Le di mi teléfono a Diego. No fue a través de Morla".

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