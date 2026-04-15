Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en abril 2026 Esta herramienta conserva atractivo entre perfiles conservadores. Evaluar cada alternativa ayuda a optimizar la rentabilidad disponible. Por + Seguir en







Se trata de una herramienta financiera ampliamente utilizada por ahorristas que priorizan previsibilidad.

Depositar $600.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una renta superior a los $9.300 al finalizar el período.

La inversión ofrece el mismo rendimiento tanto en sucursal como mediante canales electrónicos.

La tasa nominal anual vigente para esta operación es del 19%, con una tasa efectiva anual de 20,75%.

El escenario inflacionario moderado mejora la competitividad de este instrumento de ahorro. El plazo fijo continúa afianzándose como una de las opciones preferidas por los argentinos que buscan resguardar su dinero y obtener una ganancia mensual sin asumir grandes riesgos. En el mes de abril, quienes decidan invertir $600.000 pueden acceder a una rentabilidad definida desde el inicio de la operación.

Se trata de una herramienta financiera ampliamente utilizada por ahorristas que priorizan previsibilidad, ya que permite conocer con anticipación cuánto se cobrará una vez cumplido el plazo pactado. Además, su facilidad de acceso y la posibilidad de constituirlo desde home banking o presencialmente amplían sus alternativas de uso.

En ese marco, conocer cuánto deja una colocación de este monto resulta clave para evaluar el rendimiento real de la inversión y compararlo con otras opciones disponibles dentro del mercado financiero.

plazo fijo Cuánto ganas por depositar $600.000 en un plazo fijo según el banco Una inversión de $600.000 en un plazo fijo a 30 días genera intereses por $9.369,86 al vencimiento, tanto para quienes constituyan la operación en una sucursal bancaria como para aquellos que la realicen de manera electrónica, ya que ambas modalidades presentan la misma tasa de retorno.

De esta forma, al finalizar el período del depósito el cliente recibirá un total de $609.369,86, cifra que incluye el capital original más la rentabilidad obtenida durante el mes. Actualmente, esta operación se encuentra respaldada por una tasa nominal anual (TNA) del 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) asciende al 20,75%, indicadores que determinan el beneficio total de la inversión.

Banco Nación El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con expectativas inflacionarias más contenidas para el inicio del 2026, ubicadas en torno al 2% mensual, los plazos fijos logran mantenerse en niveles cercanos al equilibrio cuando se compara su rendimiento con la evolución de los precios. Aunque el margen real continúa siendo ajustado, la posibilidad de reinvertir cada mes el dinero junto con los intereses obtenidos permite incrementar progresivamente el rendimiento acumulado. Por ese motivo, seguir la dinámica de las tasas bancarias y revisar periódicamente la estrategia financiera resulta esencial para sostener el valor de los ahorros.