Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.250.000 pesos a 30 días en enero 2026 Entender cuál es el rendimiento neto que puede arrojar un plazo fijo en enero de 2026 es clave para evaluar si conviene mantener los ahorros en una cuenta corriente o de ahorro.







Cuánto gano haciendo mis Inversiones hoy en plazos fijos en pesos Freepik.

El rendimiento de un plazo fijo de $5.250.000 a 30 días cambia según si se hace en forma presencial u online.

En sucursal, con una TNA del 20,50%, la ganancia ronda los $88.458 y el total a cobrar supera apenas los $5,33 millones.

La modalidad digital ofrece mejores tasas (22,50% de TNA) y, por lo tanto, un interés mayor. En ese caso, la ganancia se acerca a los $101.404 y el capital final queda en torno a los $5,35 millones.

La comparación muestra que, para el mismo monto y plazo, hacer el trámite online deja varios miles de pesos extra de rendimiento. Colocar dinero en un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros y obtener un rendimiento seguro en un corto plazo. Con el inicio de enero de 2026, las tasas ofrecidas por las entidades financieras registran variaciones que pueden representar una oportunidad interesante para quienes tienen un monto para invertir y quieren aprovechar el contexto económico actual.

Calcular cuánto podés ganar al depositar 5.250.000 pesos a 30 días permite tomar decisiones más informadas sobre dónde ubicar los fondos, en especial cuando las tasas de interés están en niveles que, comparadas con otros instrumentos de bajo riesgo, pueden resultar atractivas. Este tipo de inversión no solo suma rendimientos previsibles, sino que también ofrece liquidez y estabilidad.

Cuánto ganas por depositar $5.250.000 en un plazo fijo según el banco Plazos fijos La rentabilidad de invertir $5.250.000 en un plazo fijo a 30 días varía según la forma en que se realice la operación.

Si se constituye de manera presencial en una sucursal, como por ejemplo en el Banco Nación, rige una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%. Con esos parámetros, el interés obtenido es de alrededor de $88.458,90, por lo que al finalizar el plazo el inversor recibe aproximadamente $5.338.458,90.

En cambio, la alternativa digital resulta más conveniente. Al hacer el plazo fijo por homebanking o desde una app, la TNA sube al 22,50% y la TEA al 24,98%, lo que eleva los intereses a unos $101.404,11. Así, el monto total al vencimiento llega a cerca de $5.351.404,11, mostrando una diferencia clara a favor de las operaciones online.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta. En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.