El futbolista que llegó a jugar en la Selección argentina con 15 años y finalmente se retiró joven

El exdelantero encontró una nueva vocación luego de su despedida de las canchas. Hoy aporta su experiencia en la formación de nuevas generaciones.

Su trayectoria terminó viéndose condicionada por constantes lesiones que con el tiempo afectaron su rendimiento.

Federico Laurito apareció muy joven como una de las grandes apariciones del fútbol argentino y rápidamente despertó ilusión entre los hinchas de Newell’s . Su nivel en divisiones inferiores lo ubicó como una de las joyas más prometedoras del club rosarino, al punto de ser convocado a la Selección argentina Sub-15.

Mundial 2026: se filtraron los artistas que estarán en el show de la final

El atacante parecía destinado a construir una extensa carrera dentro del alto nivel. Su proyección era tan grande que antes incluso de debutar en Primera División ya había despertado el interés de equipos del exterior, que seguían de cerca su evolución dentro de las inferiores del club rosarino..

Ese crecimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo con apenas 16 años, en una transferencia que marcó una de las ventas destacadas de Newell’s en aquel momento y que lo llevó a comenzar una nueva etapa lejos del país. Pese a eso, su trayectoria terminó viéndose condicionada por constantes lesiones que con el tiempo afectaron su rendimiento y terminaron adelantando su retiro profesional.

Laurito inició su recorrido en el fútbol destacándose en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones ofensivas. Su desempeño lo llevó a ser señalado como una de las máximas promesas de la institución y a integrar seleccionados juveniles argentinos desde muy temprana edad.

A los 16 años fue transferido al Udinese de Italia, en una operación que significó uno de los primeros grandes movimientos económicos de la institución rosarina por un juvenil. Aunque no logró asentarse en el club italiano, continuó su carrera en otros equipos de ese país como Livorno y Venezia mientras buscaba consolidarse en el fútbol europeo.

Más adelante pasó por diferentes instituciones, pero fue en Ecuador donde encontró su mejor versión deportiva. En ese país brilló especialmente en clubes como Deportivo Cuenca, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados de ese ámbito y alcanzando varios de sus mejores registros goleadores.

Pese a esos buenos momentos, las lesiones fueron una constante durante gran parte de su carrera. Los problemas físicos, especialmente en una de sus rodillas, condicionaron su continuidad y terminaron afectando su posibilidad de sostener regularidad dentro del campo.

Federico Laurito Redes sociales

Su vida después del retiro

Con apenas 30 años, Federico Laurito decidió ponerle punto final a su etapa como jugador profesional luego de atravesar nueve operaciones en su rodilla derecha. Los dolores persistentes y las molestias que sufría tanto en entrenamientos como en partidos fueron determinantes para tomar esa decisión.

Aunque dejar la actividad significó cerrar una etapa importante de su vida, el exdelantero se inclinó por mantenerse cerca del deporte que lo acompañó desde chico. Luego de retirarse, comenzó a construir un nuevo camino dentro del fútbol desde el lado formativo y táctico.

En la actualidad, Laurito trabaja como entrenador y lidera a la séptima división de AFA de Newell’s, además de desempeñarse en El Porvenir de San Jerónimo dentro de la Liga Cañadense. De esa manera, continúa vinculado al deporte aportando su experiencia a nuevas generaciones.

Su presente lo encuentra enfocado en transmitir conocimientos y acompañar el desarrollo de jóvenes talentos, manteniéndose activo en el ambiente donde construyó toda su carrera profesional.