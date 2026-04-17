El BID anunció un nuevo apoyo financiero para la Argentina por u$s550 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la noticia "permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos". La ayuda podría totalizar los u$s7.200 en todo el año.

El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) anunció este viernes que trabaja en un nuevo apoyo financiero por u$s550 millones , que se sumaría respaldo que podría totalizar el año en u$s7.200. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la noticia "permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos"

Más dólares para el Gobierno: colocó u$s200 millones en el mercado local

El organismo prevé más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía el monto mencionado, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.

Por su parte, el BID Invest, el brazo para el sector privado del banco, proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s2.200 millones.

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, señaló el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias @igoldfajn y equipo por su apoyo. https://t.co/nXgXKbKseU pic.twitter.com/3mI7bEgzvi

Según señalaron en un comunicado, el apoyo se basará en un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.

Entre las operaciones soberanas previstas, detallan, "el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria". Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

De todas maneras, la totalidad de las operaciones están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.