17 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.200.000 pesos a 30 días en abril 2026

Esta herramienta conserva relevancia entre perfiles conservadores. Su previsibilidad sigue siendo uno de sus mayores atractivos financieros.

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La previsibilidad que ofrece este mecanismo es uno de sus principales beneficios.

La previsibilidad que ofrece este mecanismo es uno de sus principales beneficios.

  • Depositar $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una renta de $18.739,73 al finalizar el período.
  • El rendimiento es idéntico tanto para operaciones hechas en sucursal como por canales digitales.
  • La tasa nominal anual vigente para esta colocación es del 19%, con una tasa efectiva anual de 20,75%.
  • Con una inflación más moderada, este instrumento continúa siendo una referencia entre las alternativas conservadoras de ahorro.

El plazo fijo se mantiene como una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan obtener una ganancia mensual con bajo nivel de riesgo. Durante el mes abril, quienes decidan invertir $1.200.000 a 30 días pueden acceder a una rentabilidad definida de antemano al momento de constituir la operación.

El esquema de promociones se organiza por días y permite acceder a distintos porcentajes de ahorro según el tipo de comercio. 
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La previsibilidad que ofrece este mecanismo es uno de sus principales beneficios, ya que permite conocer con exactitud cuánto dinero se cobrará al finalizar el plazo pactado. Esto lo convierte en una opción atractiva para ahorristas que priorizan estabilidad y planificación financiera en el corto plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $1.200.000 en un plazo fijo según el banco

Una colocación de $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días genera intereses por $18.739,73, tanto para quienes realicen la operación en una sucursal bancaria como para quienes opten por efectuarla mediante home banking o canales electrónicos, ya que ambas modalidades presentan la misma tasa.

De esta manera, al vencimiento del depósito el ahorrista recibirá un total de $1.218.739,73, monto que surge de sumar el capital invertido más la rentabilidad obtenida en el período. Para este tipo de operación, la tasa nominal anual (TNA) establecida es del 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) asciende al 20,75%, indicadores que permiten estimar el rendimiento general de la inversión en caso de renovación.

Banco Nación
El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

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Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, ubicadas cerca del 2% mensual, los plazos fijos comienzan a mostrar una posición más equilibrada frente al ritmo de aumento de precios. Este escenario favorece su desempeño en términos reales respecto de períodos anteriores.

Aunque el margen de ganancia sobre la inflación todavía puede resultar reducido, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite mejorar progresivamente el rendimiento acumulado. Por ese motivo, seguir la evolución de las tasas disponibles y ajustar la estrategia financiera según el contexto continúa siendo fundamental para preservar el valor de los ahorros.

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