El cambio físico abrupto que tuvo el protagonista de Bebé Reno El artista británico reapareció con una imagen renovada para su próximo estreno. Su preparación sorprendió a seguidores de todo el mundo. + Seguir en







Gadd prepara su regreso a la televisión con un nuevo proyecto. Redes sociales

Richard Gadd sorprendió al público con un notable cambio corporal para su próximo trabajo en televisión.

El creador y protagonista de Bebé Reno volverá a la pantalla con una nueva ficción que se estrenará en HBO.

Las primeras imágenes promocionales mostraron al actor con una apariencia mucho más musculosa que en su anterior proyecto.

El británico también reflexionó sobre la masculinidad y la vulnerabilidad en una reciente entrevista. Richard Gadd, reconocido mundialmente luego del éxito de Bebé Reno, volvió a llamar la atención del público al aparecer con una impactante transformación física para su nueva serie. El actor británico mostró una imagen completamente distinta a la que lucía durante su papel en la producción que lo llevó a la fama internacional.

El comediante, guionista y productor se convirtió en una de las figuras más comentadas de los últimos años gracias al fenómeno que generó la serie de Netflix basada en una experiencia personal de su vida. Aquella producción no solo tuvo repercusión global, sino que también marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Ahora, a dos años de aquel estreno, Gadd prepara su regreso a la televisión con un nuevo proyecto que ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores, especialmente por la renovada apariencia que presentó en las primeras imágenes oficiales.

Richard Gadd Redes sociales La transformación de Richard Gadd El actor será parte de Half Man, una nueva serie de HBO que llegará el próximo 23 de abril y que narrará la historia de dos hombres unidos por una relación similar a la de hermanos. Según la sinopsis oficial, la trama gira en torno a un reencuentro marcado por la violencia y recuerdos que atraviesan varias décadas, desde los años ochenta hasta la actualidad.

Richard Gadd Redes sociales En la previa de ese lanzamiento, Richard Gadd llamó la atención por el evidente cambio físico que mostró en el material promocional. Muy lejos de la contextura delgada con la que se lo vio en Bebé Reno, el artista aparece ahora con una figura mucho más trabajada y musculosa, especialmente en brazos y pecho, dejando en claro una preparación intensa para el papel.