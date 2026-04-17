17 de abril de 2026 Inicio
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Rige el alto al fuego entre Israel y Líbano, pero hubo ataques en Beirut

La medida entró en vigencia este jueves y tiene como objetivo reducir la tensión entre los dos países. Pese a la tregua, se reportaron ataques en la capital libanesa.

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El ataque a Beirut pone en duda la tregua.

El ataque a Beirut pone en duda la tregua.

Aunque Donald Trump anunció una tregua de 10 días entre Líbano e Israel, se reportaron ataques en Beirut que ponen en duda el alto al fuego. El acuerdo fue anunciado después de que el mandatario dialogara con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

El estrecho permanecerá abierto mientras dure la tregua.
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A pocas horas de iniciada la tregua, periodistas de AFP reportaron disparos en los suburbios del sur de Beirut, mientras se multiplicaban las acusaciones de violaciones al acuerdo.

El ejército libanés denunció que Israel llevó a cabo “actos de agresión” y bombardeos en incumplimiento de la tregua, mientras que Hezbollah aseguró haber atacado a soldados israelíes como respuesta a esas acciones.

El cese de hostilidades, que comenzó el jueves, se da en un contexto de fuerte presión diplomática de Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo más amplio que incluya también a Irán. Desde Teherán sostienen que cualquier entendimiento duradero está condicionado a que se mantenga un alto el fuego en territorio libanés.

Imágenes difundidas mostraron a residentes regresando a zonas fuertemente castigadas en las últimas semanas, algunos con banderas del grupo y retratos del exlíder de Hezbollah, Hasan Nasralá, muerto en 2024 en un ataque israelí.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil. El ejército libanés pidió a los desplazados que no regresen de inmediato al sur del país, mientras que las fuerzas israelíes advirtieron que mantienen su despliegue terrestre en la zona y recomendaron evitar la ribera sur del río Litani.

A pesar de estas advertencias, se registraron importantes congestiones de tránsito en los accesos al sur, con largas filas de vehículos intentando cruzar el único puente operativo sobre el Litani.

En ese contexto, Hezbollah afirmó haber bombardeado una concentración de tropas israelíes cerca de la ciudad de Khiam, en el sur del Líbano, en lo que definió como una represalia ante violaciones del alto el fuego. Por su parte, medios oficiales libaneses informaron sobre nuevos ataques en Khiam y en la localidad vecina de Debbine, además de una intensa actividad de drones en la región.

Donald Trump se adjudicó la tregua entre Líbano e Israel

Según detalló el presidente estadounidense en su red Truth Social, Netanyahu y Aoun acordaron iniciar formalmente la tregua con el objetivo de "lograr la paz entre sus países". La medida busca descomprimir la creciente tensión tras una serie de enfrentamientos recientes en la zona limítrofe.

donald trump 1

El mandatario estadounidense había detallado el entendimiento en una serie de publicaciones, en las que destacó el rol de su administración en el proceso diplomático: "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del Este)".

En tal sentido, reveló que ambas naciones mantuvieron un encuentro reciente en Washington junto al secretario de Estado, Marco Rubio. En ese marco, aseguró haber instruido al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para trabajar con Israel y el Líbano con el objetivo de alcanzar una paz duradera. “Ha sido un honor resolver nueve guerras en el mundo, y esta será mi décima, así que hagámoslo”, afirmó.

En un segundo mensaje, Trump adelantó que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para lo que definió como “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. “Ambas partes quieren ver la paz, y creo que eso sucederá rápidamente”, sostuvo.

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