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Un reconocido cantante estadounidense fue detenido por asesinato

El cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en el baúl del automóvil del rapero. La joven estaba desaparecida desde septiembre del 2025.

D4vd fue detenido porque dejó de aportar a la Policía.

D4vd fue detenido porque dejó de aportar a la Policía.

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El cantante D4vd fue arrestado por el asesinato de la joven de 15 años, Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en el baúl del Tesla, tras estar desaparecida desde septiembre del 2025. La Justicia investiga el caso.

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Según el departamento de Policía de Los Ángeles, D4vd fue detenido por la División de Robos y Homicidios por el asesinato de Hernández y permanece detenido, sin tener derecho a la fianza. La situación judicial avanza y el lunes será presentado el caso ante la Fiscalía.

NBC de los Ángeles informó que el rapero, de nombre real David Anthony Burke, ya no cooperaba con la Policía, como lo hacía antes de manera plena. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que investigan un viaje que el joven realizó a la zona de Santa Bárbara en septiembre del 2025.

El 8 de septiembre, la Policía fue a un depósito de vehículos remolcados tras recibir denuncias de olor nauseabundo de un automóvil y allí encontraron el cuerpo desmembrado dentro de una bolsa en el baúl del vehículo.

El auto estaba matriculado en Hempstead, Texas, y fue secuestrado. Hernández fue reportada como desaparecida en su casa en California y había sido vista por última vez en abril del 2024, según el Departamento de Sheriff del Condado de Riverside.

La Policía de los Ángeles ejecutó una orden de registro en relación con la muerte de Hernández en una casa en Hollywood Hills, donde el cantante se había alojado. LPDA afirmó que se recuperaron pruebas varias pruebas de la vivienda y serán analizadas.

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