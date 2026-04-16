Manuel Adorni bajo la lupa: antes de asumir, recibió transferencias de la productora de Marcelo Grandio Los pagos se extendieron por un año, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. La Justicia federal investiga si el periodista de la TV Pública financió el viaje en avión privado a Punta del Este del funcionario y su familia. Por + Seguir en







Figuran diez transferencias realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023.

Se detectaron diez transferencias de la productora de Marcelo Grandío a Manuel Adorni, antes de que asumiera su cargo y que se extendieron por un año, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Las pruebas surgen en el marco de la investigación que analiza la Justicia para probar si el periodista financió el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia durante el último feriado de Carnaval.

Entre las pruebas remitidas al juzgado federal de Ariel Lijo figuran transferencias bancarias desde la productora del periodista de la TV Pública, efectuadas antes de su llegada como vocero presidencial en diciembre de 2023. Son diez los pagos detectados por un total de 1.670.900 pesos que se realizaron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023.

De acuerdo al detalle de la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita, hubo un pago de 60 mil y otro de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y un último de 605 mil pesos.

marcelo grandio y manuel adorni 26-3-26 Marcelo Grandio fue beneficiado por Manuel Adorni en varias contrataciones en la TV Pública. Javier Milei asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de y Manuel Adorni fue nombrado funcionario de su administración, pieza fundamental de en la construcción de LLA. Según las pruebas recabadas, cuatro meses más tarde la productora Imhouse de Grandio firmó su primer contrato con la TV Pública.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio mantienen una amistad de años, y los informes bancarios refuerzan la relación previa a los contratos con la TV Pública. La Justicia investiga el origen de esos pagos y el viaje familiar a Punta del Este en febrero, que según testigos habría sido invitación de Grandio. El caso apunta a posibles dádivas.