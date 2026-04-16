16 de abril de 2026 Inicio
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Así podés viajar gratis en los transportes públicos de Mar del Plata con Cuenta DNI en abril 2026

El beneficio está disponible para quienes utilicen validadoras vehiculares compatibles con tecnología NFC, lo que permite realizar el proceso de manera más ágil y sin contacto físico.

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Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Banco Provincia
  • En Mar del Plata, billeteras digitales ofrecen beneficios para reducir el costo del transporte público en abril.
  • Cuenta DNI del Banco Provincia reintegra el 100% del pasaje con tarjeta Visa Débito asociada.
  • Naranja X también permite viajar sin costo con un tope de devolución de $10.000 por tarjeta.
  • Los pagos se realizan con tecnología NFC o QR, facilitando viajes gratuitos y el uso de medios digitales.

Durante abril, los usuarios del transporte público en Mar del Plata pueden aprovechar una alternativa concreta para reducir gastos al viajar gracias a promociones activas en billeteras digitales. La propuesta más relevante corresponde a Cuenta DNI, impulsada por Banco Provincia, que ofrece un reintegro total del pasaje a quienes tengan asociada una tarjeta Visa Débito. El beneficio se activa directamente en las validadoras de los colectivos que operan con tecnología NFC, lo que permite recuperar automáticamente el importe abonado.

Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.
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En paralelo, Naranja X se suma con una propuesta similar dentro de la ciudad. Esta opción también permite viajar sin costo hasta alcanzar un tope de devolución de $10.000 por tarjeta. Ambas alternativas facilitan la movilidad diaria, especialmente para quienes deben trasladarse entre distintos puntos urbanos o combinar varias líneas, utilizando únicamente el celular como medio de pago.

Cuenta DNI

Estas iniciativas cobran especial relevancia en un contexto de actualización tarifaria en la provincia. Para acceder a los beneficios, se debe utilizar tecnología de pago sin contacto o código QR, según la validadora disponible. Así, el sistema no solo agiliza el ingreso a las unidades, sino que también representa un respaldo económico concreto para trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público todos los días.

Cómo podés viajar gratis en Mar del Plata en abril 2026 con Cuenta DNI

Para viajar sin costo en Mar del Plata durante abril de 2026, los usuarios pueden aprovechar el beneficio exclusivo de Cuenta DNI, impulsado por Banco Provincia. La promoción contempla un reintegro del 100% en el valor del pasaje para quienes tengan vinculada una tarjeta Visa Débito a la aplicación. El procedimiento es simple: alcanza con acercar el celular a las validadoras con tecnología NFC o escanear el código habilitado en la unidad para que el sistema procese el pago y devuelva automáticamente el importe.

Esta iniciativa se vuelve especialmente relevante en un contexto de subas tarifarias en la provincia, ya que permite reducir de forma directa el gasto en transporte. Con un tope de reintegro mensual que habilita múltiples viajes sin costo real, la billetera digital facilita la movilidad diaria entre distintos puntos de la ciudad. De este modo, tanto trabajadores como estudiantes encuentran en esta herramienta una solución práctica para optimizar su presupuesto, al mismo tiempo que se impulsa el uso de pagos digitales en el sistema de transporte público.

cuenta DNI

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
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