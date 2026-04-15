Así podés ahorrar un 20% en tus compras de lunes a viernes si utilizas Cuenta DNI en abril 2026 La billetera virtual del Banco Provincia arranca la semana con una batería de beneficios pensados para aliviar el gasto cotidiano y fomentar un consumo más organizado. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Desde el 13 de abril, la billetera Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó nuevas promociones con foco en comercios de cercanía.

Se unificaron los beneficios en un 20% de descuento semanal con tope de $5.000, alcanzable con consumos de $25.000.

Los pagos deben realizarse con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI dentro de la app.

Las promociones no aplican para usuarios con deudas, y buscan incentivar el ahorro en gastos cotidianos. A partir de este lunes 13 de abril, comienzan a regir las nuevas promociones de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, con una serie de cambios en su esquema de beneficios. Durante el mes, los usuarios acceden a descuentos en rubros como gastronomía, ferias, mercados y comercios de cercanía. La actualización apunta a simplificar el uso de la app y concentrar las oportunidades de ahorro en días puntuales, incentivando el consumo en negocios de barrio.

La principal novedad es la unificación de las promociones en comercios de cercanía, que ahora integran los beneficios que antes estaban separados para carnicerías, granjas y pescaderías. Con este nuevo formato, se ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Para alcanzar ese máximo, se requiere un gasto acumulado de $25.000 en locales adheridos.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Para acceder a los beneficios, los pagos deben realizarse con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI dentro de la aplicación. Además, la entidad aclara que quienes presenten deudas o atrasos con el banco no podrán utilizar estas promociones. Cumpliendo con estas condiciones, la herramienta se mantiene como una opción clave para organizar el gasto diario y generar ahorro en consumos habituales.

Cómo aprovechar el descuento del 20% con Cuenta DNI en abril 2026 Para maximizar el ahorro este mes, es fundamental entender la nueva dinámica de los comercios de cercanía, que ahora integran bajo un mismo beneficio a las carnicerías, granjas y pescaderías. El descuento vigente es del 20% y cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Para alcanzar este límite y optimizar el presupuesto, se debe realizar un consumo total de $25.000 en los locales adheridos, lo que permite a los usuarios planificar sus compras básicas semanales y obtener el beneficio máximo de manera recurrente cada lunes de abril.

Es importante tener en cuenta que, para que el reintegro se aplique correctamente, las transacciones deben realizarse utilizando dinero en cuenta a través de las funciones de QR o Clave DNI de la aplicación. Además, se debe verificar el estado de situación financiera con el Banco Provincia, ya que la promoción no es válida para clientes que registren atrasos en sus obligaciones. Siguiendo estos pasos y concentrando los pagos en los comercios barriales participantes, los usuarios de la billetera digital pueden aprovechar una de las herramientas de ahorro más eficientes del calendario fiscal de este año.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.