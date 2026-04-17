Un camión atropelló a dos mujeres en un estacionamiento de un shopping Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo de gran tamaño da marcha atrás, no ve a dos mujeres y les pasa por arriba. Una de ellas sufrió lesiones de grave estado y el conductor permanece libre. Por + Seguir en







Una de las mujeres resultó con una fractura expuesta.

Un camión dio marcha atrás en un estacionamiento, no vio a dos mujeres que estaba esperando para subir a un auto y las atropelló. Este brutal accidente ocurrió en la localidad de Pucón, Chile, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Al menos una de ellas se encuentra en grave estado y el conductor quedó libre.

En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a un camión de la empresa Prosegur de Chile, dar marcha atrás dentro de un estacionamiento sin notar que había dos mujeres paradas cerca de un auto esperando a una tercera, que se encontraba dentro del vehículo.

En cuestión de segundos, el camión las choca y ambas terminan en el piso, para luego ser casi aplastadas por el vehículo que les pasa por arriba. Al darse cuenta la tercer mujer que las acompañaba salió del auto e intentó alertar al conductor, que frenó de golpe.

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Porque un camión de caudales de Prosegur atropelló a dos mujeres mientras retrocedía: el conductor quedó detenido y las víctimas fueron hospitalizadas. pic.twitter.com/5GXJsoEBrq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 17, 2026 Desde el camión bajaron varias personas para asistir a las víctimas. Según el medio chileno Radio Bío Bío, que pudo hablar con un comisario de Pucón expresó que "cuando ingresa un camión de la empresa Prosegur, entra en marcha atrás, por lo que se establece que el conductor no percibe la presencia de estas dos mujeres adultas, el cual continuaba su marcha hasta llegar a la puerta de acceso de la tienda Falabella cuando atropella a estas dos mujeres".

Eso no es todo, además detalló sobre el estado de salud de las víctimas "de acuerdo a la imagen y la gravedad, dos de sus ruedas del camión pasan por sobre las piernas de una mujer, la cual resultó con lesiones de gravedad con fractura expuesta".

Según expresó el mismo medio, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares y se abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente.