ANSES alertó sobre un nuevo fraude: cómo evitar estafas y cuidar tus datos El organismo advirtió sobre distintas modalidades de engaño que circulan por medios digitales y telefónicos. Además, recordó cuáles son los canales habilitados para realizar trámites y qué medidas tomar ante un posible intento de robo. Por Agregar C5N en









ANSES difundió recomendaciones para reconocer comunicaciones fraudulentas y recordó cuáles son sus canales oficiales de atención y denuncia.

Las maniobras pueden incluir mensajes, llamadas, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales.

Los trámites y consultas del organismo son gratuitos y no requieren intermediarios.

Hay señales que permiten reconocer comunicaciones sospechosas y evitar compartir datos confidenciales.

ANSES cuenta con canales específicos para recibir consultas y denuncias ante posibles irregularidades. ANSES alertó sobre un nuevo fraude: la Administración Nacional de la Seguridad Social volvió a advertir sobre los intentos de estafa que utilizan el nombre y la imagen del organismo para engañar a los ciudadanos. ¿Cómo evitar estafas y cuidar tus datos?

A través de llamados telefónicos, mensajes, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales, los delincuentes buscan obtener contenido privado, claves de acceso y datos bancarios. Las maniobras suelen incluir falsas promesas de bonos, beneficios extraordinarios o acreditaciones de dinero, además de supuestas solicitudes para actualizar información personal. Por eso, conocer las señales de alerta y utilizar únicamente los canales oficiales resulta fundamental para protegerla.

El phishing es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por una institución, empresa o persona conocida para conseguir detalles confidenciales. Puede llegar mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS o páginas web que imitan la apariencia de un sitio legítimo.

Qué recomendaciones tiene ANSES para evitar estafas y fraudes Una de las principales recomendaciones del organismo es desconfiar de cualquier comunicación que solicite información confidencial en su nombre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) nunca pide claves, contraseñas ni datos bancarios mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Además, recordó que todos sus trámites y consultas son gratuitos y no requieren la intervención de gestores o intermediarios.

Ante un contacto sospechoso, es importante no compartir datos personales, no responder mensajes desconocidos y evitar ingresar a enlaces que lleguen por canales no verificados. Para evitar confusiones y comprobar la autenticidad del contenido, el organismo cuenta con diferentes vías institucionales para realizar trámites y consultas:

Sitio web oficial: www.anses.gob.ar, donde se puede consultar información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones.

www.anses.gob.ar, donde se puede consultar información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones. Mi ANSES: plataforma disponible desde la página web y la aplicación oficial, que permite consultar datos personales y gestionar trámites.

plataforma disponible desde la página web y la aplicación oficial, que permite consultar datos personales y gestionar trámites. Atención Virtual: servicio para realizar determinadas gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente a una oficina.

servicio para realizar determinadas gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente a una oficina. Línea telefónica 130: número gratuito habilitado para consultas y atención.

número gratuito habilitado para consultas y atención. Oficinas presenciales: distribuidas en distintos puntos del país para quienes necesiten asistencia. Entre las principales señales para identificar estos intentos de fraude se encuentran: Promesas de beneficios extraordinarios: mensajes que anuncian bonos, pagos adicionales o devoluciones de dinero a cambio de completar un formulario.

mensajes que anuncian bonos, pagos adicionales o devoluciones de dinero a cambio de completar un formulario. Pedidos de información bancaria: solicitudes de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad.

solicitudes de CBU, números de tarjetas, claves de home banking o códigos de seguridad. Enlaces desconocidos: direcciones que imitan el nombre de ANSES, pero contienen letras adicionales, errores ortográficos o dominios diferentes del oficial.

direcciones que imitan el nombre de ANSES, pero contienen letras adicionales, errores ortográficos o dominios diferentes del oficial. Mensajes urgentes: advertencias sobre la supuesta pérdida de una prestación o la suspensión de un pago si no se responde inmediatamente.

advertencias sobre la supuesta pérdida de una prestación o la suspensión de un pago si no se responde inmediatamente. Perfiles sospechosos: cuentas que utilizan imágenes institucionales, pero no tienen verificación o contactan a los usuarios mediante mensajes privados.