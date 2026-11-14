Argentina volvió a quedar segunda en el ranking de inflación de América Latina tras la aceleración de octubre

La aceleración de los precios durante el mes de octubre volvió a ubicar a la Argentina en el segundo lugar entre los países con mayor inflación de América Latina. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,2% mensual, lo que representó un repunte frente al 1,9% registrado en septiembre y superó el 1,8% estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Con este resultado, el país quedó posicionado únicamente por detrás de Venezuela, que encabezó la nómina regional con un incremento del 6,2% mensual. El podio lo completó Bolivia con un 2,07%, convirtiendo a estas tres naciones en las únicas de toda la región en superar el umbral del 1% de inflación en el mes, mientras que el resto de las economías se mantuvo por debajo de esa cifra e incluso países como Paraguay y Guatemala registraron deflación.
La evolución de la inflación en el país en los últimos meses.
Indec
El escenario refleja una tendencia idéntica al analizar la medición interanual, donde la Argentina ratificó el segundo puesto con un incremento acumulado del 33,1% en los últimos doce meses. En este apartado, Venezuela lideró la tabla con un 376,9%, mientras que la distancia con el tercer puesto fue pronunciada, dado que Bolivia registró un 7,08%. De esta forma, Argentina y Venezuela se consolidaron como las únicas dos economías del relevamiento con una inflación interanual de dos dígitos o más.
Al observar la composición interna del índice de octubre, el rubro que impulsó con mayor fuerza el indicador nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,2%), seguido por Recreación y cultura (+3,3%). Asimismo, en regiones como Cuyo, el nivel general se ubicó por encima del promedio nacional alcanzando un 2,3%, empujado por la vivienda y los servicios básicos, que treparon un 6,6%.
Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que la inflación núcleo del mes se situó en el 1,5%, sosteniendo que se trató de uno de los niveles más bajos de los últimos años. A su vez, el funcionario atribuyó parte del incremento del índice general al impacto de las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, mientras el mercado aguarda las próximas mediciones del INDEC para evaluar si el indicador retoma la senda observada en los meses anteriores.