Argentina volvió a quedar segunda en el ranking de inflación de América Latina tras la aceleración de octubre Con un registro del 2,2% mensual y un acumulado interanual del 33,1%, el país se posicionó únicamente por detrás de Venezuela y superó las estimaciones del mercado. Por Agregar C5N en









La inflación siguió su racha alcista en octubre.

Con este resultado, el país quedó posicionado únicamente por detrás de Venezuela, que encabezó la nómina regional con un incremento del 6,2% mensual. El podio lo completó Bolivia con un 2,07%, convirtiendo a estas tres naciones en las únicas de toda la región en superar el umbral del 1% de inflación en el mes, mientras que el resto de las economías se mantuvo por debajo de esa cifra e incluso países como Paraguay y Guatemala registraron deflación.

La evolución de la inflación en el país en los últimos meses. Indec El escenario refleja una tendencia idéntica al analizar la medición interanual, donde la Argentina ratificó el segundo puesto con un incremento acumulado del 33,1% en los últimos doce meses. En este apartado, Venezuela lideró la tabla con un 376,9%, mientras que la distancia con el tercer puesto fue pronunciada, dado que Bolivia registró un 7,08%. De esta forma, Argentina y Venezuela se consolidaron como las únicas dos economías del relevamiento con una inflación interanual de dos dígitos o más.

Al observar la composición interna del índice de octubre, el rubro que impulsó con mayor fuerza el indicador nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,2%), seguido por Recreación y cultura (+3,3%). Asimismo, en regiones como Cuyo, el nivel general se ubicó por encima del promedio nacional alcanzando un 2,3%, empujado por la vivienda y los servicios básicos, que treparon un 6,6%.