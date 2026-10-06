A cuánto llegará la inflación en septiembre según los principales analistas del mercado El Relevamiento de Expectativas de Mercado estimó una leve suba en la proyección de inflación para septiembre, aunque advirtieron un escenario de recesión y recortaron fuerte sus pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Por Agregar C5N en









La mediana del REM espera una inflación de 1.9% para Sep.-26 aunque el top 10 pronostica 1.8%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre de 2026, realizado entre 44 participantes que incluyen a 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, junto con 11 entidades financieras. De acuerdo con las estimaciones de los analistas privados, la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, registrando una leve suba de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa. Por su parte, los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico (Top 10) coincidieron en estimar un incremento general de precios del 1,9% para el noveno mes del año.

En lo relativo al IPC Núcleo -indicador que mide la evolución de los precios sin incluir componentes estacionales ni regulados-, los participantes del mercado proyectaron un avance del 1,8% para septiembre (+0,1 p.p. respecto al informe anterior). Mirando el horizonte de mediano plazo, los consultores económicos estiman que la inflación cerrará el año 2026 en un 30% interanual (diciembre contra diciembre), mientras que la variación de precios prevista para los próximos 12 meses se situó en el 21,1%.

Expectativas por el dólar, PBI y desempleo En el mercado cambiario, la mediana de los pronósticos ubicó al tipo de cambio nominal oficial promedio en $1.545 por dólar para octubre de 2026. En tanto, para el cierre de diciembre de 2026, los analistas prevén un valor de $1.614 por dólar, proyectando una variación interanual del 11,5% respecto al cierre de 2025. Para el grupo del Top 10 de consultoras, la cotización promedio esperada para fin de año se fijó en $1.602 por cada dólar.

Respecto a la actividad económica, los especialistas calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado registró una caída del 1,0% durante el tercer trimestre de 2026, aunque proyectan una recuperación del 1,8% para el cuarto trimestre. De este modo, la previsión para todo el año 2026 anticipa un crecimiento promedio del PIB del 1,5% en relación con 2025. En materia de empleo, el REM proyectó una tasa de desocupación abierta del 7,5% de la PEA para el tercer trimestre y del 7,7% para el cuarto trimestre de 2026.

Por último, en cuanto a las tasas de interés y las cuentas públicas, los analistas estimaron la tasa mayorista TAMAR de bancos privados en un 23,56% TNA para octubre (equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,94%) y en un 23,50% TNA para diciembre de 2026. Finalmente, para el acumulado anual de 2026, se proyectó un superávit comercial de USD 25.701 millones (exportaciones por USD 101.200 millones e importaciones por USD 75.499 millones) y un superávit fiscal primario del sector público de $15,0 billones.