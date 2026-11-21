Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de noviembre El oficial mantiene el máximo histórico alcanzado el viernes: $1.600 para la venta en el Banco Nación. La semana financiera estuvo marcada por el pulso alcista, que impactó también en la divisa paralela y el riesgo país, al superar la barrera de los 1.000 puntos básicos. Por Agregar C5N en









El dólar alcanzó el viernes su máximo histórico. Freepik

El dólar oficial cotiza este sábado a $1.550 para la compra y $1.600 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La semana financiera estuvo marcada por el pulso alcista, que impactó también en la divisa paralela y el riesgo país, al superar la barrera de los 1.000 puntos básicos.

En su última conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el directorio del organismo se reúna para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó a mitad de semana en el evento Somos Pymes, en La Rural: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".

Luis Caputo habló sobre el dólar en el evento Somos Pymes llevado a cabo en La Rural. Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.550 para la compra y $1.600 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue operó a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta.