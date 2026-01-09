La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre El Instituto de Estadística y Censos (IDECBA) detalló el incremento del Índice de Precios al Consumidor en el último mes de 2025 y destacó que Transporte es el rubro que más subió, con 5,5%. Por + Seguir en







El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de diciembre de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% y, así, acumuló un total de 31,8% en todo 2025, según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

De acurdo al detalle, durante el último mes del año anterior, la variación respondió fundamentalmente a las subas del transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. A comparación de noviembre, se registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.

En el desglose de las subas se detalló que los precios de los bienes durante el mes de diciembre fue de 2,5%, mientras que entre los servicios llegó a 2,7%.

