9 de enero de 2026 Inicio
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre

El Instituto de Estadística y Censos (IDECBA) detalló el incremento del Índice de Precios al Consumidor en el último mes de 2025 y destacó que Transporte es el rubro que más subió, con 5,5%.



El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de diciembre de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% y, así, acumuló un total de 31,8% en todo 2025, según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.


REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

En el desglose de las subas se detalló que los precios de los bienes durante el mes de diciembre fue de 2,5%, mientras que entre los servicios llegó a 2,7%.

Inflación de CABA: uno por uno, los rubros que más subieron en diciembre de 2025

  • Transporte: aumentó 5,5%, con una incidencia de 0,59 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.
  • Restaurantes y hoteles: registró una suba de 4,3%, contribuyendo con 0,48 p.p. al Nivel General, por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
  • Alimentos y bebidas: promedió un incremento de 2,4%. Al interior de la división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%). Le siguieron, en importancia, pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,42 p.p., debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.
  • Gatos en salud: mostraron un alza de 2,5%, por aumento de medicamentos y cuotas de prepagas.
  • Indumentaria: con una fuerte competencia por la importación, se registró una suba de 1,2% muy por debajo del promedio.
  • Educación: aumentó 2,6%, a partir de actualizaciones de los colegios privados.

