REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

La entidad publicó las nuevas estimaciones de la City sobre el valor de la moneda estadounidense y los índices de inflación, de cara a los próximos meses del año.

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , que fue publicado por el Banco Central, estimó que el valor del dólar alcanzará los $1.753 en diciembre de 2026. Además, calculó que la inflación de diciembre de 2025 fue de 2,3%, mientras se espera el dato que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En un informe, el REM del Banco Central expuso que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que el precio del dólar se mantendrá en un promedio de $1.484 en enero, $1.515 en febrero, $1.544 en marzo, $1.570 en abril, $1.588 en mayo y $1.605 en junio. También estimó que en el último mes del año trepará a $1.753.

En tanto, también marcó que la inflación de diciembre de 2025 fue de 2,3%, aunque el Indec informará el dato el 13 de enero. En esta línea, señaló que será del 2% en enero, 1,8% en febrero, 1,9% en marzo, 1,7% en abril, 1,6% en mayo y 1,5% en junio , mientras que calculó que el acumulado será de 20,1%.

Por otro lado, reveló un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,4% en el cuatro trimestre de 2025 y del 0,8% para el cuarto trimestre. Además, para 2026 estimó una suba del 0,9% en el primer trimestre y del 1% en el segundo.

En este marco, expuso que la tasa de desempleo aumentará a 7,3% en el primer trimestre de 2026 , después de un 6,8% en el cuarto trimestre de 2025.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó un acuerdo con seis bancos internacionales con el que obtiene u$s3.000 millones para las reservas tras una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según anunció la entidad, la transacción se realizó a un plazo de 372 días. “El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, agregó.

El BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, sostuvo el Central.

Por último, la entidad destacó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El 9 de enero vencerán poco más de u$s4.200 millones con bonistas privados, lo cual incrementaría la presión sobre la moneda norteamericana, por lo que el Gobierno intentaba asegurar que esos pagos se harán sin problemas.

Mientras, el piso y el techo de las bandas cambiarias comenzarán a actualizarse de manera automática en función del costo de vida de hace dos meses, es decir, el 2,5% de noviembre.