Día de Reyes: los regalos aumentaron hasta 33% y el gasto promedio trepa a $60 mil Un informe privado advierte que los precios de los juguetes para el 6 de enero registran fuertes subas interanuales, con incrementos que superan el 30% en algunos productos. Por + Seguir en







Redes sociales

Los regalos para el Día de Reyes Magos llegan este año con aumentos de hasta el 33% respecto de 2025 y un gasto estimado en $59.500 por obsequio, según un relevamiento de la consultora Focus Market. El incremento del ticket promedio es del 25% interanual, ya que el año pasado el desembolso rondaba los $47.460.

El informe señala que la demanda estará concentrada principalmente en juguetes, que representan el 38% de las compras, seguidos por indumentaria (20%) y libros didácticos (14%). En el rubro de mayor consumo, los precios subieron por debajo de la inflación general, aunque con alzas significativas en productos puntuales.

Entre los artículos relevados, los mismos juguetes comercializados en 2025 muestran incrementos de hasta el 33%. Un juego de memoria que costaba $28.491 el año pasado se vende hoy a $37.990.

El relevamiento también expone una amplia dispersión de precios dentro del Top 10 de los juguetes más pedidos: desde $9.000 por un Juego de Magia hasta $499.950 por un robot de gran tamaño, pasando por mascotas interactivas a $31.500 y monopatines plegables que alcanzan los $184.000.