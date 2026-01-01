Domingo Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles" El exministro de Economía proyectó crecimiento en el 2026 y brindó su pronóstico para el dólar, la inflación y las tasas en este año nuevo. Por + Seguir en







El exministro de Economía tiene 79 años.

El exministro de Economía Domingo Cavallo realizó un extenso análisis de la actualidad económica del país y brindó su pronóstico para el dólar, la inflación y las tasas de referencia para este 2026. Además, lanzó una advertencia al Gobierno, tras un año que requiere "una agenda más amplia y respetar una secuencia precisa de cambios estructurales": "No dormirse en los laureles", expresó.

En su blog personal, el exfuncionario planteó que hay factores que permiten sostener que el 2026 será un año de crecimiento económico para el país, destacó los avances en materia fiscal, así como los incentivos a las grandes inversiones: “El inicio de un crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina en el año 2026 es posible”. pero aclaró que ese escenario depende de decisiones que todavía deben adoptarse.

Cavallo aseguró que la “apertura de la economía y las modificaciones para eliminar el sesgo anti exportador de la estructura de precios relativos” deben posponerse hasta que la modificación del régimen monetario, cambiario y financiero para asegurar un tipo de cambio en un nivel de equilibrio sin restricciones al movimiento de capitales (salvo las necesarias para desalentar el carry trade).

domingo cavallo Cavallo proyectó un crecimiento de la Economía para 2026. Además, añadió que debe completarse la reactivación en los sectores que dependen del mercado interno y que las mejoras para que sean sostenibles en el tiempo, requiere de la sanción, en lo posible por ley, “de un nuevo régimen monetario y cambiario como el que funciona muy bien en Perú”, de la modernización laboral.

Por otra parte, destacó la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso, que según el permite avanzar en “el gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal”. A esto le sumó la vigencia de un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como la energía, la minería y las tecnologías avanzadas, otro punto clave para esperar una mejora de la actividad.