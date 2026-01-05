5 de enero de 2026 Inicio
Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

La consultora Analytica midió una inflación de 3,3%, con fuertes aumentos en frutas (7,8%) y carnes (5,4%).

Durante la quinta semana de diciembre, los precios de alimentos y bebidas registraron un incremento semanal de 0,6% en el Gran Buenos Aires, según los relevamientos de Analytica y LCG. La coincidencia se da en el dato puntual, aunque las estimaciones difieren al observar el promedio de las últimas cuatro semanas.

Para Analytica, la inflación acumulada en alimentos se ubicó en 3,3% en ese período y proyectó para el nivel general de precios una suba mensual de 2,6% en diciembre. El mayor impacto se observó en frutas, con un aumento de 7,8%, y en carnes y derivados, que subieron 5,4%. En el otro extremo, los menores incrementos correspondieron a café, té, yerba y cacao (1,5%) y a los lácteos (1,2%).

El detalle de Analytica muestra también subas de 2,9% en verduras; 2,2% en pescados y mariscos, pan y cereales; 2,1% en bebidas; y 1,7% en aceites, grasas y manteca.

LCG, en tanto, señaló que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 1,7% mensual, incluso por debajo del registro de noviembre. Según la consultora, carnes y panificados explicaron más del 93% del aumento semanal, con subas de 1% en carnes, 1,4% en productos de panificación, cereales y pastas, y 1,3% en aceites.

El informe de LCG agregó que solo el 9% de los productos relevados presentó aumentos de precios y que se registró una mayor dispersión en las variaciones respecto de la semana previa. Por cuarta semana consecutiva, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas mostró una desaceleración, impulsada casi en su totalidad por los incrementos persistentes en carnes.

