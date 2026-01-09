9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de enero

El tipo de cambio mayorista registró una baja de $10 en la primera semana completa del año, mientras que el minorista en Banco Nación no logró superar el techo de los $1.500. En tanto, los financieros acompañaron el retroceso de la divisa, mientras el blue perdió fuerza a lo largo de la jornada bursátil.

Por
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.456 para la compra y $1.465 para la venta, en tanto que el minorista por ventanilla del Banco Nación alcanzó los $1.490, luego de una rueda del jueves que tuvo una suba (la cuarta consecutiva), tras el anuncio del Ministerio de Economía de un nuevo REPO con bancos privados para pagar los vencimientos de deuda del 9 de enero. En tanto, el dólar MEP como el CCL acompañaron el retroceso de la semana de la divisa y operaron con tendencia bajista, mientras que el blue perdió fuerza y cerró a $1.505.

El dólar oficial atravesó la semana con tendencia bajista.
Te puede interesar:

Efecto REPO: el dólar se mantuvo estable y continúa debajo de los $1.500

La modificación fue dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

dólar blue billetes divisas dólares

El BCRA compró este jueves u$s62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo, las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación.

Por lo tanto, este viernes el Gobierno afrontará el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencen u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.439,77 para la compra y $1.483,19 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.465 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.525,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.489,42

Dólar futuro

El dólar futuro se ubicó en $1.487 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

El dólar oficial y el minorista reaccionaron a la baja tras conocerse el acuerdo de un nuevo REPO.

El dólar oficial y el minorista cayeron tras el anuncio del REPO

El dólar oficial y un inicio de año calmo.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

Economía lanzó una licitación Dólar Linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Rating Cero

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla.
play

Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.
play

Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

últimas noticias

Paso fronterizo de Ituzaingó. 

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Hace 43 minutos
Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Hace 58 minutos
play
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Hace 58 minutos
Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Hace 1 hora
El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Hace 1 hora