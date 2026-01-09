Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de enero

El tipo de cambio mayorista registró una baja de $10 en la primera semana completa del año, mientras que el minorista en Banco Nación no logró superar el techo de los $1.500. En tanto, los financieros acompañaron el retroceso de la divisa, mientras el blue perdió fuerza a lo largo de la jornada bursátil.

El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.456 para la compra y $1.465 para la venta, en tanto que el minorista por ventanilla del Banco Nación alcanzó los $1.490 , luego de una rueda del jueves que tuvo una suba (la cuarta consecutiva), tras el anuncio del Ministerio de Economía de un nuevo REPO con bancos privados para pagar los vencimientos de deuda del 9 de enero . En tanto, el dólar MEP como el CCL acompañaron el retroceso de la semana de la divisa y operaron con tendencia bajista, mientras que el blue perdió fuerza y cerró a $1.505 .

Efecto REPO: el dólar se mantuvo estable y continúa debajo de los $1.500

La modificación fue dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo , y pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El BCRA compró este jueves u$s62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo , las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación.

Por lo tanto, este viernes el Gobierno afrontará el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencen u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.439,77 para la compra y $1.483,19 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.465 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.525,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.489,42

Dólar futuro

El dólar futuro se ubicó en $1.487 para la venta.