La inflación en CABA aceleró en noviembre: fue del 2,4%
El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumula una suba de 28,3% en los primeros 11 meses del año. Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, los rubros que más treparon.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires lleva tres meses consecutivos por encima del 2% intermensual.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,4% mensual en noviembre, traccionada por Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, y acumula una suba de 28,3% en lo que va de 2025. Es el tercer mes consecutivo por encima del 2% de variación intermensual, mientras se aguarda por el dato a nivel nacional, que será dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves.
El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), marcó una nueva alza luego de dos meses de estabilidad.
Los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.
Dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que promedió 2,2%, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).
La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
"Durante el mes de noviembre el IPCBA registró un incremento de 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,6% (-1,0 puntos porcentuales por debajo del mes previo)", expresa el informe del IDECBA.
Inflación: cuándo se conocerá el dato nacional
Como suele ocurrir, el dato de la inflación porteña permite vislumbrar lo que ocurrirá con la estadística a nivel nacional, que será difundida por el INDEC este jueves. Varios analistas privados prevén un 2,5% de variación intermensual para noviembre. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la interanual cierre 2025 en 30,4%.
Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%).