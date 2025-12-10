La inflación en CABA aceleró en noviembre: fue del 2,4% El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumula una suba de 28,3% en los primeros 11 meses del año. Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, los rubros que más treparon. Por + Seguir en







La inflación en la Ciudad de Buenos Aires lleva tres meses consecutivos por encima del 2% intermensual. NA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,4% mensual en noviembre, traccionada por Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, y acumula una suba de 28,3% en lo que va de 2025. Es el tercer mes consecutivo por encima del 2% de variación intermensual, mientras se aguarda por el dato a nivel nacional, que será dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), marcó una nueva alza luego de dos meses de estabilidad.

Los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.

Dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que promedió 2,2%, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

Inflación noviembre 2025 CABA rubros IDECBA La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.