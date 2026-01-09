La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

Fue confirmado por el Banco Central y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Se trata de unos u$s2.500 millones desembolsados en la previa de las elecciones legislativas.

El acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones había sido anunciado el 20 de octubre del año pasado y establecía "los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", de los que finalmente se concretaron unos u$s2.500 millones en la previa de las elecciones legislativas.

Al mismo tiempo, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos ”.

El funcionario del gobierno de Donald Trump precisó que, de este modo, “el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había confirmado un swap po u$s20 mil millones con Argentina. “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, indicó Bessent en su momento.

El acuerdo de estabilización mencionado por la autoridad monetaria definió los términos y condiciones para llevar a cabo operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, en un contexto de marcada tensión cambiaria que atravesaba el gobierno en la antesala de las elecciones parlamentarias.

