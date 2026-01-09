9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

Fue confirmado por el Banco Central y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Se trata de unos u$s2.500 millones desembolsados en la previa de las elecciones legislativas.

Por
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU

Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

X (@SecScottBessent)

El Banco Central comunicó que "canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

El dólar oficial atravesó la semana con tendencia bajista.
Te puede interesar:

Efecto REPO: el dólar se mantuvo estable y continúa debajo de los $1.500

El acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones había sido anunciado el 20 de octubre del año pasado y establecía "los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", de los que finalmente se concretaron unos u$s2.500 millones en la previa de las elecciones legislativas.

Al mismo tiempo, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos”.

El funcionario del gobierno de Donald Trump precisó que, de este modo, “el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había confirmado un swap po u$s20 mil millones con Argentina. “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, indicó Bessent en su momento.

El acuerdo de estabilización mencionado por la autoridad monetaria definió los términos y condiciones para llevar a cabo operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, en un contexto de marcada tensión cambiaria que atravesaba el gobierno en la antesala de las elecciones parlamentarias.

El parte indica que, en diciembre, la entidad “canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025".

El Banco Central de la República Argentina anunció la cancelación de las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2009632554450563404&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

El ministro consiguió financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados.

Caputo defendió el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

El dólar oficial y el minorista reaccionaron a la baja tras conocerse el acuerdo de un nuevo REPO.

El dólar oficial y el minorista cayeron tras el anuncio del REPO

El riesgo país apura su ritmo descendente.

Tras el préstamo recibido por el Banco Central, el riesgo país cayó a niveles de 2018

El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 6 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 11 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 34 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 45 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora