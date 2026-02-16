La Cámara de la Construcción le respondió a Luis Caputo y ratificó su apoyo a la reforma laboral

El presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le contestó al ministro de Economía, quien había cuestionado una tibia reacción de los empresarios a la baja de aportes patronales impulsada por el Gobierno. "Fuimos enfáticos defendiendo la aprobación de la ley", marcó.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss , le contestó al ministro de Economía, Luis Caputo , quien había apuntado contra los gremios empresariales por lo que consideró una escasa reacción ante la fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos impulsada en la reforma laboral. Además, sostuvo su respaldo a la iniciativa del Gobierno.

En diálogo con Infobae en Vivo, Weiss remarcó su apoyo al proyecto de reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado y será debatido por la Cámara de Diputados: "Los empresarios, particularmente el G6, fuimos enfáticos defendiendo la aprobación de la ley. En el Consejo de Mayo fuimos proactivos en el tratamiento de la ley. Hicimos una serie de sugerencias y desde siempre apoyamos la ley y saludamos la media aprobación en el Senado".

En tal sentido, se refirió a los dichos de Caputo en la red social X, que fueron replicados por el presidente Javier Milei. "El ministro dijo que no pusimos especial énfasis en la reducción de las cargas patronales para los primeros empleos y puede ser que no hayamos dicho específicamente eso, pero sí apoyamos fervientemente la reforma laboral. Supongo que el ministro cree es de especial importancia" , expresó.

También hizo alusión a la discusión sobre el artículo de la reforma laboral que descuenta un porcentaje del sueldo a los trabajadores que solicitan una licencia por enfermedad: "Es un tema que hay que discutir y analizar. La sensibilidad social hace que hay que respetar a quienes realmente tienen la enfermedad y no pueden quedar desprotegidos respecto a cobrar la totalidad del sueldo".

"Hay muchos abusos en los certificados médicos. No sé si los certificados médicos son totalmente apócrifos o muchos médicos tienden a ser complacientes ante determinadas declaraciones de enfermedad. Un tema es una licencia médica que requiere un certificado médico y atrás hay una enfermedad, sea esta estrictamente cierta o no tanto, eso es un tema. Otro tema son ausencias, llegadas tarde", diferenció en esta línea.

El reclamo de Luis Caputo a los empresarios: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las principales cámaras empresariales por la falta de apoyo explícito a la reforma laboral que promueve la administración de Javier Milei. A través de un mensaje en X, el funcionario expresó su “asombro” por la escasa reacción de las cámaras ante lo que considera uno de los ejes centrales del proyecto: la fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos.

“Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió el funcionario, en referencia al esquema incluido en la iniciativa oficial que ya cuenta con media sanción del Senado y continúa su debate en la Cámara de Diputados.

image La publicación de Luis Caputo.

La reforma incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y un Fondo de Asistencia Laboral que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, reducirían las contribuciones patronales por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante los primeros 48 meses. En términos de costo laboral total, entre aportes personales y contribuciones, a carga promedio bajaría del 44% al 32% del salario bruto.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es abaratar el costo de contratación y atacar la informalidad. Sin embargo, en el sector privado admiten que todavía existen dudas sobre la implementación práctica de la norma y reclaman medidas complementarias para dinamizar el crédito y la producción.