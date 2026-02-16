Inesperado reclamo de Luis Caputo: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra" El ministro de Economía cuestionó la tibia reacción del sector privado ante la reducción de aportes patronales que impulsa el Gobierno. Por + Seguir en







La queja de Caputo ante los empresarios: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las principales cámaras empresariales por la falta de apoyo explícito a la reforma laboral que promueve la administración de Javier Milei. A través de un mensaje en X, el funcionario expresó su “asombro” por la escasa reacción de las cámaras ante lo que considera uno de los ejes centrales del proyecto: la fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos.

“Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió el funcionario, en referencia al esquema incluido en la iniciativa oficial que ya cuenta con media sanción del Senado y continúa su debate en la Cámara de Diputados.

image La reforma incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y un Fondo de Asistencia Laboral que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, reducirían las contribuciones patronales por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante los primeros 48 meses. En términos de costo laboral total, entre aportes personales y contribuciones, a carga promedio bajaría del 44% al 32% del salario bruto.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es abaratar el costo de contratación y atacar la informalidad. Sin embargo, en el sector privado admiten que todavía existen dudas sobre la implementación práctica de la norma y reclaman medidas complementarias para dinamizar el crédito y la producción.

El mensaje de Caputo fue replicado por el propio Milei, en una señal política clara en medio de la presión oficial por acelerar el tratamiento en Diputados. En paralelo, la CGT convocó a una reunión urgente para este lunes con el fin de definir si lanza un paro nacional el día en que se discuta la reforma en el recinto.