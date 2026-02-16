16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Inesperado reclamo de Luis Caputo: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

El ministro de Economía cuestionó la tibia reacción del sector privado ante la reducción de aportes patronales que impulsa el Gobierno.

Por
La queja de Caputo ante los empresarios: Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra

La queja de Caputo ante los empresarios: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las principales cámaras empresariales por la falta de apoyo explícito a la reforma laboral que promueve la administración de Javier Milei. A través de un mensaje en X, el funcionario expresó su “asombro” por la escasa reacción de las cámaras ante lo que considera uno de los ejes centrales del proyecto: la fuerte reducción de cargas patronales para nuevos empleos.

Te puede interesar:

Denunciaron a Caputo por manipulación de datos tras el escándalo del INDEC

“Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió el funcionario, en referencia al esquema incluido en la iniciativa oficial que ya cuenta con media sanción del Senado y continúa su debate en la Cámara de Diputados.

image

La reforma incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y un Fondo de Asistencia Laboral que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, reducirían las contribuciones patronales por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante los primeros 48 meses. En términos de costo laboral total, entre aportes personales y contribuciones, a carga promedio bajaría del 44% al 32% del salario bruto.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es abaratar el costo de contratación y atacar la informalidad. Sin embargo, en el sector privado admiten que todavía existen dudas sobre la implementación práctica de la norma y reclaman medidas complementarias para dinamizar el crédito y la producción.

El mensaje de Caputo fue replicado por el propio Milei, en una señal política clara en medio de la presión oficial por acelerar el tratamiento en Diputados. En paralelo, la CGT convocó a una reunión urgente para este lunes con el fin de definir si lanza un paro nacional el día en que se discuta la reforma en el recinto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto de la reunión entre Caputo y la UIA. 

"Excelente reunión": Caputo recibió a la UIA, tras la media sanción de la reforma laboral

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Tras el IPC de enero, Caputo aseguró que la inflación "va a converger a niveles internacionales"

Evaluar tasas y canales puede marcar una diferencia concreta en los resultados.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 330.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026

Rating Cero

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

últimas noticias

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 8 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 15 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 26 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 29 minutos
Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación en los Therians

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

Hace 39 minutos