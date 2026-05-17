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Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

Con el repechaje a punto de definirse, la tensión aumenta en el reality más famosa del país. Ángel de Brito adelantó los nombres de los participantes que se perfilan como los preferidas del público para regresar a la competencia.

Santiago del Moro

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

La Generación Dorada ya tiene a sus favoritos para regresar a la casa de Gran Hermano en el esperado repechaje, cuyos concursantes definitivos se conocerán en las próximas horas. El periodista Ángel de Brito filtró los nombres de quienes aparecen como los elegidos del público para volver a la competencia.

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Personajes polémicos que han salido del reality pueden volver a entrar al juego según lo revelado por el conductor de LAM en sus redes sociales. Las favoritas del público son Andrea del Boca, Yipio, Solange Abraham y Carmiña Masi, quienes lideran la lista por el gran apoyo que tienen de los fanáticos del programa de Telefé.

Todas ellas han sabido jugar dentro y fuera de la casa de Gran Hermano y se convirtieron en las preferidas del público que reclama que desde la salida de ellas, el reality perdió su magia. La actriz de telenovelas, que debió abandonar la competencia tras un accidente doméstico dentro del certamen, es quien encabeza la lista de favoritas.

Andrea del Boca
La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.

En segundo lugar aparece la humorista uruguaya Yipio, quien optó por retirarse voluntariamente de la competancia para acompañar a su madre en medio de un delicado problema de salud. Durante su estadía en el reality, la comediante se ganó al público gracias a su simpatía y a los momentos virales que protagonizó en las galas.

yipio

Así como Andrea y Yipio son las favoritas para volver, también lo son otros dos personajes muy polémicos que tuvieron que dejar la casa tras una serie de conflictos y pedidos de expulsión.

La periodista paraguaya Carmiña Masi es una de ellas quien abandonó la casa por solicitud de la producción luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Mavinga, hecho que desato una catarata de comentarios en redes sociales y el repudio por parte del público del show.

Carmiña vs Mavinga
La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

La otra posible vuelta que genera polémica entre los seguidores del programa es el de la histórica participante Solange Abraham, que también abandonó el certamen en medio de una situación conflictiva tras ser sancionada por incumplir reglas de convivencia dentro de la casa.

La ansiedad por saber quiénes serán los próximos participantes en volver a la casa más famosa del país llegará a su fin en la gala del miércoles 20 de mayo, tal como lo confirmó Santiago del Moro que, además, adelantó que esta instancia traerá novedades: el reingreso de ex concursantes eliminados y la posible incorporación de jugadores completamente nuevos.

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