Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

La jefa del bloque de LLA afirmó que "hay una mafia de certificados médicos" y advirtió: "Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50% del salario". Pero adelantó que habrá cambios para "enfermedades severas", que cobrarán el 100%.

X (@PatoBullrich)

Patricia Bullrich adelantó este domingo que La Libertad Avanza está "trabajando" para modificar el artículo que descuenta un porcentaje del sueldo al solicitar una licencia por enfermedad para contemplar aquellas "severas, degenerativas o irrecuperables" y que, en esos casos, se cobre el 100% del salario.

Pablo Grillo volvió a su casa después de estar diez meses hospitalizado.
"Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente", aseveró la jefa del bloque de LLA tras asegurar que existe "una mafia de los certificados médicos" y remarcó: "El descuento del 50% del salario hay que dejarlo por la cantidad de certificados truchos".

La exministra que acumula más de 30 años de experiencia laboral en el sector estatal ejemplificó: "Hay una persona que se rompe un dedo y tiene un año y medio de certificados médicos, es un abuso".

La senadora afirmó que el ausentismo en el sector privado argentino es del 15% y adviritó: "Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50% del salario". Además, consideró en TN que hay "un exceso" de licencias psiquiátricas.

Cómo se va a modificar el artículo que descuenta salario por enfermedad

Si bien adelantó que están "trabajando" en modificar el artículo que generó rechazo entre la oposición, aún no está claro cómo introducirían ese cambio. "Vamos a ver si lo hacemos por Diputados o por reglamentación o por un artículo de ley que se vote como otra ley, le vamos a buscar la forma, pero bien cerrado", explicó la legisladora.

Bullrich aseguró que "el miembro informante de La Libertad Avanza" dijo "casi 15 días antes" del tratamiento en el Senado en qué consistía el artículo y remarcó: "Lo debatimos con todos los bloques que conformamos el bloque de los 44 senadores". "No se incorporó a último momento", insistió.

