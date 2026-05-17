Pampita reveló que hace "malabares" junto a Martín Pepa para que la relación "funcione" La actriz remarcó que sobre sus temas "personales" no debería dar explicaciones y enumeró las dificultades de mantener una relación a distancia, aunque reafirmó su voluntad de continuar intentando. Agregar C5N en









Pampita y Martín Pepa.

Pampita rompió el silencio sobre su reconciliación sorpresiva con el polista Martín Pepa y criticó el tratamiento que hace la prensa de sus temas "personales" y consideró que "no debería dar explicaciones", pero afirmó que la pareja hace "malabares" para que la relación funcione con la distancia.

"Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos", explicó la modelo a Infama por América TV y concluyó: "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie".

La conductora señaló que mantiene la relación con Pepa "lo más lejos posible" de los medios y reclamó "tiempo" para "procesar las cosas". "En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones, pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas, como que se vuelven locos para que diga algo", apuntó.

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También afirmó: "hacemos malabares para que funcione".#Infama@_MarcelaTauro@JotaxTV pic.twitter.com/z4xfL3GtqM — América TV (@AmericaTV) May 17, 2026

El enojo de Pampita con la prensa por su ida y vuelta con Martín Pepa Al comienzo del móvil, Pampita adelantó que no daría "más detalles" de su vida personal y acusó a la prensa de meterse "mucho". "Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen", sentenció.

"No es que yo lo provoco, o que yo salgo a decir, o que quiero prensa, o lo uso a mi favor. No, nada de eso. Al contrario, esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posible", señaló la presentadora e insistió: "Es algo mío, personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo".