La CGT confirmó paro contra la reforma laboral: cuáles son los gremios y sindicatos afectados

La central obrera confirmó la medida para el día en que Diputados trate el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

La CGT confirmó paro contra la reforma laboral: cuáles son los gremios y sindicatos afectados

La CGT confirmó paro contra la reforma laboral: cuáles son los gremios y sindicatos afectados

La decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar a un paro general sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral ya aprobada en el Senado reavivó la tensión con el Gobierno.

El Congreso y una semana clave en el cierre de las extraordinarias.
Semana caliente en el Congreso: del paro general por la reforma laboral a la baja de la edad de imputabilidad

La medida, que apunta a presionar en la recta final del debate parlamentario, contempla modificaciones en los esquemas de contratación, en el régimen de indemnizaciones y en las condiciones de huelga, con especial sensibilidad en el artículo que habilita descuentos salariales durante medidas de fuerza.

El paro dispuesto por la CGT es realizado por los gremios que integran su estructura pero su alcance excede ese núcleo duro: alcanza a los trabajadores encuadrados en la órbita de las distintas federaciones adheridas.

Los gremios que formarán parte del paro

A continuación, los principales gremios y sindicatos que podrían verse alcanzados por la reforma laboral:

Transporte

  • Unión Ferroviaria
  • La Fraternidad
  • Unión Tranviarios Automotor (UTA)
  • Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
  • Sindicato de Peones de Taxis

Transporte aéreo

  • Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)
  • Asociación del Personal Aeronáutico (APA)
  • Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)
  • Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)

Estatales y servicios públicos

  • Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
  • Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
  • Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)
  • Gremios legislativos y judiciales

Educación

  • Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)
  • Unión Docentes Argentinos (UDA)
  • Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)
  • Gremios docentes universitarios
  • Comercio y servicios financieros
  • Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)
  • Asociación Bancaria (La Bancaria)

Industria y producción

  • Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
  • Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)
  • Luz y Fuerza
  • Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación
  • Construcción y afines
  • Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
  • Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA)
  • Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)

Puertos y logística

  • Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval
  • Sindicatos de estibadores y trabajadores portuarios
  • Gastronomía y turismo
  • Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)

Sector rural

  • Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Las dos CTA también se suman

La medida no quedará circunscripta a la CGT. Tanto la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) como la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) confirmaron su acompañamiento.

En la CTA Autónoma, confluyen gremios como ATE y organizaciones del sector estatal y social. En la CTA-T, referenciada en CTERA y otros sindicatos docentes y estatales, el rechazo a la reforma se centra en la pérdida de derechos adquiridos y en la posible fragmentación de la negociación colectiva.

