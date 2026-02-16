La CGT confirmó paro contra la reforma laboral: cuáles son los gremios y sindicatos afectados

La decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar a un paro general sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral ya aprobada en el Senado reavivó la tensión con el Gobierno.
La central obrera confirmó la medida para el día en que Diputados trate el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
La medida, que apunta a presionar en la recta final del debate parlamentario, contempla modificaciones en los esquemas de contratación, en el régimen de indemnizaciones y en las condiciones de huelga, con especial sensibilidad en el artículo que habilita descuentos salariales durante medidas de fuerza.
El paro dispuesto por la CGT es realizado por los gremios que integran su estructura pero su alcance excede ese núcleo duro: alcanza a los trabajadores encuadrados en la órbita de las distintas federaciones adheridas.
A continuación, los principales gremios y sindicatos que podrían verse alcanzados por la reforma laboral:
La medida no quedará circunscripta a la CGT. Tanto la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) como la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) confirmaron su acompañamiento.
En la CTA Autónoma, confluyen gremios como ATE y organizaciones del sector estatal y social. En la CTA-T, referenciada en CTERA y otros sindicatos docentes y estatales, el rechazo a la reforma se centra en la pérdida de derechos adquiridos y en la posible fragmentación de la negociación colectiva.