Se filtró el motivo por el que se terminó el último ciclo de Karina Mazzocco El detonante fundamental del conflicto técnico y empresarial estuvo vinculado a los contenidos que se ponían al aire Agregar C5N en









Cambios en América TV.

La salida de A la Tarde de América TV generó repercusión y abrió especulaciones sobre los motivos del levantamiento del programa.

Fernanda Iglesias aseguró que la decisión estaría relacionada con supuestas internas y diferencias con Karina Mazzocco.

Entre las versiones surgieron posibles tensiones con Juan Cruz Ávila y desacuerdos sobre contenidos del ciclo.

También se mencionó la participación de Esmeralda Mitre como uno de los focos del conflicto, aunque nada fue confirmado oficialmente. La salida de “A la Tarde” de la pantalla de América TV generó un fuerte revuelo y abrió múltiples especulaciones sobre los motivos detrás del levantamiento del ciclo. En medio de la incertidumbre, la periodista Fernanda Iglesias aseguró en redes sociales que la decisión estaría vinculada a internas dentro del canal y a diferencias con la conductora Karina Mazzocco.

Según la versión difundida, el conflicto tendría relación con el vínculo entre Mazzocco y el directivo Juan Cruz Ávila. Iglesias sostuvo que existían tensiones previas y que la salida del programa no respondería exclusivamente a cuestiones de audiencia o cambios de programación, sino también a diferencias personales y profesionales que se habrían profundizado con el tiempo.

KARINA MAZZOCCO

Uno de los puntos mencionados como origen del malestar fue la participación recurrente de Esmeralda Mitre en el programa, donde habría realizado críticas hacia La Nación+. Siempre que se trata de versiones surgidas en programas de espectáculos o publicaciones en redes sociales, es importante señalar que se trata de información atribuida a terceros y no de hechos confirmados oficialmente por el canal o las personas involucradas.

Qué sucedió con Karina Mazzocco y su programa de América TV La cancelación de “A la Tarde”, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, generó una fuerte repercusión luego de conocerse que el programa dejará la pantalla tras varios años al aire. La salida despertó especulaciones sobre posibles internas y diferencias dentro de la estructura del canal, aunque hasta el momento no hubo una explicación oficial detallada sobre los motivos definitivos del levantamiento.