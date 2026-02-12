Tras una maratónica sesión, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral

Con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención, el oficialismo se anotó su primera victoria legislativa del año. Hubo represión en las inmediaciones del Congreso: al menos 20 detenidos y cuatro policías heridos. La iniciativa será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El oficialismo se impuso en el Senado y le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

Tras una maratónica sesión en el recinto de la Cámara alta, con represión afuera del Congreso y un grado de adhesión inédito para el gobierno de Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2023, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales

Con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención, el oficialismo consiguió en sesiones extraordinarias su primera victoria legislativa del año , tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT para garantizar el número de votos necesario.

Para lograr el consenso, el Gobierno tuvo que introducir un total de 28 modificaciones al proyecto original. A los gobernadores se les concedió no reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, un fondo coparticipable de enorme peso en las cajas provinciales. La CGT, por su parte, logró mantener intactos los aportes patronales a las obras sociales y se aseguró la continuidad del aporte solidario , aunque topes más bajos.

A diferencia de otros proyectos importantes para la Casa Rosada, como lo fueron la Ley Bases o el paquete de medidas fiscales, el Gobierno consiguió esta vez un elevado nivel de acompañamiento. Además de los votos de los senadores libertarios, resultó fundamental el apoyo de los legisladores de la UCR y del PRO .

El peronismo, por su parte, se opuso mayoritariamente a la reforma, a la que calificó como "un mamarracho", "una estafa" y "un retroceso histórico" que no solo cercena los derechos de los trabajadores, sino que no servirá para generar empleo.

El proyecto de Ley de Modernización Laboral representa un eje central en la agenda económica del gobierno de La Libertad Avanza. La reforma introduce modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas. Además, flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez que limita el ejercicio del derecho a huelga.

Una jornada de extrema tensión fuera del Congreso: al menos 20 detenidos y cuatro policías heridos

En las inmediaciones del Congreso se vivió una jornada de extrema tensión. Como en cada marcha, el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antipiquetes ante la multitudinaria manifestación convocada por movimientos sociales, jubilados, la CGT, las dos CTA, sindicatos de base y gremios docentes.

La protesta se desarrollaba de manera pacífica y sin complicaciones hasta que alrededor de las 15:30 un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en el lugar y comenzó a tirar piedras contra el vallado policial. En respuesta, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas de goma y a arrojar gases lacrimógenos y agua con el camión hidrante para dispersar a los violentos.

Detenidos X: @Naty_Zaracho

Trabajadores en medio de la tensión entre la policía y manifestantes - PH: Camila Alonso Suarez

A su vez, un grupo de manifestantes prendió fuego tachos de basura en la intersección de las calles Luis Sáenz Peña y Lavalle, cerca del Congreso. Poco después llegaron los bomberos y apagaron el incendio. En las imágenes obtenidas por las cámaras se pudo ver también a un grupo manifestantes con la cara tapada que intentaron agredir a la Policía con bombas molotov.

Alrededor de las 17, la manifestación en la Plaza del Congreso comenzó a despejarse ya que, tras la llegada de más fuerzas de seguridad, las agrupaciones sociales y sindicatos que formaban parte de la movilización decidieron abandonar el lugar para evitar la escalada de violencia. Solo quedaron algunas personas autoconvocadas, tanto en la plaza como en los alrededores.

Como consecuencia de los incidentes se detuvo al menos a 20 personas y cuatro policías resultaron heridos.

Policía vs Manifestantes - ph Camila Alonso Suarez

Manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso - ph Camila Alonso Suarez

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual; excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones, y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

También establece una actualización de créditos laborales, que fija un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. El aporte del empleador es de 1% mensual para las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Los libros laborales se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

Se fija el período de vacaciones entre el 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover la capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo es crear más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

Se reducen las cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

Reforma laboral: cómo continúa el trámite legislativo

Con la media sanción que obtuvo en el Senado, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Si bien la intención inicial del Gobierno era que la ley se apruebe antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias, los tiempos son muy justos.

Por empezar, febrero es un mes corto. Además, este año tiene los feriados de carnaval, que caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones.

Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado. Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias.

El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.