Ya rige el aumento en el transporte público: cuánto sale viajar en colectivo y tren a partir de este lunes 18 de mayo

El nuevo esquema tarifario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluye subas de hasta 18%, en medio de los reclamos de las empresas por deudas del Estado y la brecha de precios con el interior del país.

Ya rige a partir de este lunes 18 de mayo un nuevo aumento de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con subas de hasta 18% en los boletos de colectivos de jurisdicción nacional (aquellos que circulan entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires) y los trenes metropolitanos, mientras crecen los reclamos de los empresarios por deudas de la Secretaría de Transporte y se amplía la brecha de precios con el interior del país.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas se da en el marco de los aumentos del precio del combustible por la guerra en Medio Oriente, que elevó los costos, además de deudas acumuladas correspondientes a subsidios.

El pasaje mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (jurisdicción nacional) tendrá un incremento del 2% y subirá de $700 a $714 para quienes tengan la SUBE registrada.

Mientras que en el caso de los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor será de $321,30 , mientras que para los usuarios con SUBE sin registrar alcanzará los $1.428 . Además, se prevén nuevas subas: el 15 de junio (otro 2%, a $728) y el 15 de julio (un 2% adicional, a $742).

No obstante, aun con el nuevo incremento en las líneas de colectivos que conectan CABA con el conurbano, desde el Gobierno remarcaron que las tarifas siguen siendo más bajas que las de los servicios que circulan únicamente dentro de la Capital, donde el boleto resulta 5,6% más elevado.

colectivos amba Las colectivos de distintas jurisdicciones tienen tarifas distintas pese a pasar por los mismos lugares.

En cambio, en las líneas que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires (a partir del número 200), el costo es 35,7% mayor que el de los servicios de jurisdicción nacional.

A pesar del aumento del 6%, en tres meses queda por debajo de la inflación y profundiza la brecha tarifaria con CABA y PBA. Mientras en el AMBA el boleto mínimo nacional queda en $714, en líneas porteñas asciende a $753 y en las provinciales a $968, en ciudades como Santa Fe, Córdoba o Rosario supera los $1.700, y en Mar del Plata ronda los $1.550. Así, el área metropolitana continúa con las tarifas más bajas del país, ampliando la brecha respecto de otras jurisdicciones.

El nuevo cuadro tarifario de los colectivos de jurisdicción nacional

Boleto mínimo de 0 a 3 km: $714

3-6 km: $807,07

6-12 km: $894,17

12-27 km: $983,78

Más de 27 km: $1085,49

Cuáles son las líneas de colectivo de jurisdicción nacional

Se trata de aquellas con números del 1 al 199, sin contar las que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Aumento de trenes: cuánto cuesta el boleto mínimo

El aumento en el pasaje de ferrocarril será más fuerte y correrá en cinco etapas: comienza este lunes con un 18% que lleva el boleto mínimo de $280 a $330, y continuará con subas mensuales de 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre, hasta alcanzar los $528. "El objetivo oficial es reducir el atraso acumulado, ya que la tarifa apenas cubre una fracción del costo del servicio", indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Asimismo, explicaron el ajuste se da en un contexto de inflación moderada y que la autorización del incremento a mitad de mes busca atenuar su impacto en el índice de precios de mayo.

El nuevo cuadro tarifario de los trenes metropolitanos