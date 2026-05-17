Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: "No sé hacerlo"

La histórica conductora se refirió a una actividad que nunca realizó a sus 99 años y asombró a los invitados de su programa.

La conductora Mirtha Legrand reconoció que nunca cocinó y que no le gusta preparar comidas , por lo que sorprendió a sus seguidores con una revelación sobre su vida privada. Sin embargo, remarcó que distintos familiares sí realizan tareas culinarias.

Durante el programa La Noche de Mirtha, el periodista Horacio Pagani le preguntó a Legrand si cocina, por lo que la conductora respondió: "No, no sé hacer ni un huevo frito. No sé cocinar nada. Nunca cociné. Mi hermana cocinaba muy bien, Marcela lo hace muy bien y Juana también cocina. No sé hacer nada de la cocina".

Por su parte, la periodista Dominique Metzger le consultó si le hubiese gustado elaborar comidas y la histórica presentadora expuso que desea comer sus platos favoritos. "No, empecé a trabajar de muy chica. Me gusta comer bien y rico. Me encanta comer con amigos. A mí el huevo frito me gusta con la clara gordita" , expresó.

MOMENTO TELEVISIVO DEL DÍA EN LO DE MIRTHA. #Mesaza -Qué bien que cocina Jimena, la felicité +Pagani: vos cocinás Mirtha? -No sé ni hacer un huevo frito, nunca cociné +Nunca? -No, cocinaba mi hermana, Marcela, Juana... Yo no sé hacer nada, pero si me gusta comer pic.twitter.com/4RyWWsp0tU

La conductora regresó a su programa de El Trece el 9 de mayo, después de ausentarse tres emisiones por una intensa bronquitis. "Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar", reveló la Chiqui sobre su estado de salud en su vuelta.

La emblemática conductora detalló que el tratamiento incluyó muchos medicamentos para combatir la infección respiratoria que afectó sus cuerdas vocales durante las últimas semanas. "Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo", admitió mientras detrás de cámara aplaudían su vuelta.

Mirtha Legrand confirmó si irá o no a los Martín Fierro

La conductora Mirtha Legrand estuvo ausente por dos semanas en su programa de El Trece y preocupó a su público. Sin embargo, el último sábado retornó y ya se especuló sobre su presencia en los premios Martín Fierro 2026, a los cuales no falta jamás. Por eso, confirmó si estará o no presente.

Su nieta, Juana Viale fue quien la reemplazó en los dos ciclos nocturnos en los que tuvo que faltar y llevó tranquilidad a la audiencia. Pero en su regreso ella contó lo que le pasó: “Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo”.

“No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita”, agregó a sus 99 años. Pero a esto, le sumaron una buena noticia en el ciclo de A la tarde de América TV que tiene que ver con su presencia en el Martín Fierro, el cual se llevará adelante el domingo 18.

Luis Bremer fue quien le envió un mensaje privado a la conductora, ya que siempre asiste a la ceremonia y le contó: "Diría que en el 90% que sí”. Y explicó: "Con los cuidados debidos, estaría Mirtha Legrand en los Martín Fierro".