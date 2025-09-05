5 de septiembre de 2025 Inicio
¿Hay aumento de la Tarjeta Alimentar de ANSES? Todo lo que tenés que saber en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó novedades sobre el monto de la prestación durante en este mes, mientras se aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones.

El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 14 años

El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 14 años, embarazadas y personas con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 no habrá actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, beneficio que se acredita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las Pensiones No Contributivas registran un incremento del 1,9% en septiembre 2025 más el bono previsional de $70.000.
El organismo ratificó que los montos permanecen congelados, como hace varios meses, aunque sí se aplicó un incremento del 1,9% en la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.

La Anses confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre 2025.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que perciben la AUE, y personas con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad. Los titulares no necesitan realizar gestiones adicionales, ya que el beneficio se acredita de forma automática junto con la asignación.

La Anses subrayó que los beneficiarios de la AUH deben cumplir con requisitos específicos:

  • Ser argentino nativo o con residencia mínima de dos años.

  • No superar el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar.

  • Presentar cada año la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Los valores confirmados por Anses para septiembre 2025 se mantienen sin modificaciones:

  • Familias con un hijo: $55.250

  • Familias con dos hijos: $86.936

  • Familias con tres o más hijos: $114.062

Los montos siguen fijos en $55.250, $86.936 y $114.062 según la cantidad de hijos.

Por ejemplo, una madre con dos hijos percibe $184.103 en AUH más $86.936 de Tarjeta Alimentar, lo que da un ingreso total de $271.039 en septiembre 2025.

