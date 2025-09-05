¿Hay aumento de la Tarjeta Alimentar de ANSES? Todo lo que tenés que saber en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó novedades sobre el monto de la prestación durante en este mes, mientras se aplicó un aumento del 1,9% en las asignaciones. Por







El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 14 años, embarazadas y personas con discapacidad. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 no habrá actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, beneficio que se acredita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo ratificó que los montos permanecen congelados, como hace varios meses, aunque sí se aplicó un incremento del 1,9% en la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.

AUH 1 ANSES.png La Anses confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre 2025. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que perciben la AUE, y personas con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad. Los titulares no necesitan realizar gestiones adicionales, ya que el beneficio se acredita de forma automática junto con la asignación.

La Anses subrayó que los beneficiarios de la AUH deben cumplir con requisitos específicos:

Ser argentino nativo o con residencia mínima de dos años.

No superar el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar.

Presentar cada año la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.