El trámite online para presentar la Libreta AUH de ANSES: paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el formulario digital de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. El mismo debe presentarse antes del 31 de diciembre ya que garantiza que los chicos y adolescentes a cargo cumplen con los controles médicos, las vacunas y la escolaridad obligatoria, y al mismo tiempo habilita el cobro del 20% retenido de la AUH del año pasado y el acceso a la Ayuda Escolar Anual.
La Libreta AUH es un comprobante oficial que acredita que los hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad) cumplen con los requisitos de salud y educación. Este control es lo que permite que el beneficio continúe vigente y que se habilite el pago único del monto acumulado mes a mes.
Durante todo el año Anses retiene un 20% del haber mensual de la AUH. Ese dinero queda disponible únicamente después de presentar la Libreta. Si el trámite no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar ese extra. Además, presentar la Libreta también es el requisito indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, que ayuda a cubrir los gastos básicos de útiles y uniformes al inicio del ciclo lectivo.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES online
El paso a paso es muy sencillo y es el siguiente:
Un detalle importante: si bien todo el procedimiento se puede resolver online, es fundamental que la foto del formulario esté bien tomada.