El trámite online para presentar la Libreta AUH de ANSES: paso a paso La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo realizar esta gestión de forma digital.







Anses explicó cómo es el trámite para presentar la Libreta AUH. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el formulario digital de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. El mismo debe presentarse antes del 31 de diciembre ya que garantiza que los chicos y adolescentes a cargo cumplen con los controles médicos, las vacunas y la escolaridad obligatoria, y al mismo tiempo habilita el cobro del 20% retenido de la AUH del año pasado y el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

Libreta AUH hasta cuando se puede presentar la Libreta AUH ANSES Para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH es un comprobante oficial que acredita que los hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad) cumplen con los requisitos de salud y educación. Este control es lo que permite que el beneficio continúe vigente y que se habilite el pago único del monto acumulado mes a mes.

Durante todo el año Anses retiene un 20% del haber mensual de la AUH. Ese dinero queda disponible únicamente después de presentar la Libreta. Si el trámite no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar ese extra. Además, presentar la Libreta también es el requisito indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, que ayuda a cubrir los gastos básicos de útiles y uniformes al inicio del ciclo lectivo.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES online El paso a paso es muy sencillo y es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el menú, seleccionar Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos estén completos. Si falta información, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail. Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo firmen. Sacar una foto clara del formulario completo (que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB). Volver a ingresar a Mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen. El trámite queda confirmado al recibir el correo electrónico de validación de ANSES.