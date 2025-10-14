14 de octubre de 2025 Inicio
"No pudimos pagarte": el significado del código 32128 que sorprendió a varios beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este mensaje que recibieron algunos titulares.

Por
Anses explicó por qué algunos beneficiarios recibieron este mensaje.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó por qué algunos beneficiarios recibieron un mensaje del organismo con la frase "No pudimos pagarte" junto al código 32128. Es importante informar que este aviso no significa la pérdida definitiva del beneficio, pero sí requiere acción inmediata.

Anses explicó cuál es el trámite para cobrar un extra de $85.000.
jubilada celular anses

Qué significa el código 32128 de ANSES

El código 32128 es una notificación que Anses envía cuando detecta una irregularidad o incompatibilidad en tu situación previsional que impide el pago normal de los beneficios. El mensaje específico que recibís dice: "No pudimos pagarte la asignación porque en el mes consultado se detectó un problema con tu jubilación o pensión y no fue posible realizar el pago de la asignación".

Este código no es exclusivo para jubilados y pensionados, sino que también puede aparecer para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares y otros planes sociales. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, es un problema que se puede resolver.

Causas del código 32128 de ANSES

Los motivos más frecuentes son:

Incompatibilidad entre prestaciones

Una de las situaciones más comunes ocurre cuando se están cobrando dos prestaciones que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, cobrar la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad junto con la AUH por el mismo motivo. El sistema de Anses permite solo una de estas dos asignaciones, por lo que detecta la incompatibilidad y bloquea el pago.

PUAM de ANSES
El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $318.317,32 en junio de 2024

El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $318.317,32 en junio de 2024

Jubilación reciente de un familiar directo

Titulares de la AUH y cuyo padre o tutor del menor se haya jubilado recientemente, podría faltar la certificación negativa que demuestre que no hay duplicidad en los beneficios. ANSES requiere esta documentación para verificar que no existan prestaciones superpuestas.

Falta de documentación actualizada

No haber presentado a tiempo los certificados requeridos para la asignación es otra causa frecuente. Esto incluye certificados escolares para la AUH, certificados médicos para pensiones por discapacidad, o documentos de convivencia para asignaciones familiares.

Datos desactualizados en MI ANSES

Cambios en la situación laboral, ingresos o composición familiar que no hayan sido informados a tiempo pueden generar conflictos en el sistema.

