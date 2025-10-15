La aclaración mega importante que hizo ANSES para hacer trámites La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios. Por







Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de octubre. En ese sentido, recordó que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en las oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores.

Además, señaló que en ningún caso el organismo solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Si esto sucediera, existen distintos canales para hacer la denuncia.

Monotributo ANSES Este servicio, disponible tanto en la aplicación como en el sitio web, puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Freepik

Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Además, se puede denunciar a través de los siguientes canales:

A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

> Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia. Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana. Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.