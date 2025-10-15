15 de octubre de 2025 Inicio
La aclaración mega importante que hizo ANSES para hacer trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios.

Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites.

Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de octubre. En ese sentido, recordó que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en las oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores.

Anses informó que un grupo de beneficiarios puede acceder a un crédito de $1 millón en octubre.
Además, señaló que en ningún caso el organismo solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Si esto sucediera, existen distintos canales para hacer la denuncia.

Este servicio, disponible tanto en la aplicación como en el sitio web, puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Este servicio, disponible tanto en la aplicación como en el sitio web, puede ser accedido desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias

Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Además, se puede denunciar a través de los siguientes canales:

  • A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
  • Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
  • Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
