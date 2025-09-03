3 de septiembre de 2025 Inicio
Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025: son claves

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son las facilidades a las que este grupo podrán acceder este mes.

Anses explicó cuáles son los dos beneficios a los que pueden acceder los jubilados en septiembre.

Anses explicó cuáles son los dos beneficios a los que pueden acceder los jubilados en septiembre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este mes los jubilados podrán acceder a dos beneficios fundamentales para su bolsillo. Además, se detalló que en septiembre cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9%, en base a la nueva fórmula de actualizaciones mensuales.

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.
ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025

Este mes, los jubilados pueden acceder a dos ayudas:

  • Por un lado, los titulares del haber mínimo volverán a cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • Por el otro, los jubilados de todos los ingresos pueden acceder a un programa que ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza.

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.
