Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025: son claves

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este mes los jubilados podrán acceder a dos beneficios fundamentales para su bolsillo. Además, se detalló que en septiembre cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9%, en base a la nueva fórmula de actualizaciones mensuales.
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.
Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025
Este mes, los jubilados pueden acceder a dos ayudas:
ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.
Pensiones no Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.