Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se demora en empezar a cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó en qué momento se acredita este beneficio.

Por
Anses explicó cuánto se demora en cobrar la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar la Tarjeta Alimentar. Este beneficio se otorga de forma automática gracias al cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano en un plazo determinado.

Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites.
Tarjeta Alimentar ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social subirá el monto de la Prestación Alimentar para familias en situación de vulnerabilidad.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

  • Familias con hijos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto es gracias a la ampliación del rango etario del beneficio aplicado el año pasado con la Resolución 636/2024 de Capital Humano.
  • Futuras mamás que perciben la Asignación por Embarazo.
  • Titulares de Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, solo si tienen hijos menores de 18 años o con discapacidad.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia. Además, no se actualizan desde mayo de 2024:

  • $52.250 para familias un hijo o están embarazadas.
  • $81.936 para familias con dos hijos.
  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Cuánto demora en empezarse a cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

No existe un plazo determinado, pero generalmente se comienza a cobrar hasta 90 días después de iniciarse el pago de la prestación principal.

Las familias pueden verificar el cobro del subsidio de la Tarjeta Alimentar consultando su liquidación en Mi Anses. Después de identificarse con la Clave de la Seguridad Social, se debe elegir las opciones «Hijos» y «Mis asignaciones».

En caso de tener dudas sobre el beneficio, el titular puede hacer su consulta a través de un correo electrónico a la dirección [email protected].

