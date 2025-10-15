Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se demora en empezar a cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó en qué momento se acredita este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar la Tarjeta Alimentar . Este beneficio se otorga de forma automática gracias al cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano en un plazo determinado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social subirá el monto de la Prestación Alimentar para familias en situación de vulnerabilidad.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

Los valores de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia . Además, no se actualizan desde mayo de 2024:

$52.250 para familias un hijo o están embarazadas.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Cuánto demora en empezarse a cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

No existe un plazo determinado, pero generalmente se comienza a cobrar hasta 90 días después de iniciarse el pago de la prestación principal.

Las familias pueden verificar el cobro del subsidio de la Tarjeta Alimentar consultando su liquidación en Mi Anses. Después de identificarse con la Clave de la Seguridad Social, se debe elegir las opciones «Hijos» y «Mis asignaciones».

En caso de tener dudas sobre el beneficio, el titular puede hacer su consulta a través de un correo electrónico a la dirección [email protected].