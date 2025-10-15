Urgente ANSES: este grupo se queda afuera de un importante bono en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló quiénes recibirán el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, y qué grupos quedarán fuera del refuerzo este mes.

Los jubilados que superen los $396.298 quedarán fuera del beneficio en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el bono extraordinario de $70.000 se pagará nuevamente en octubre de 2025 , pero no todos los jubilados lo percibirán . El beneficio, que busca reforzar los ingresos ante la inflación, será exclusivo para quienes cobren haberes de hasta un monto determinado . De esta forma, un grupo de beneficiarios quedará excluido del pago adicional , según precisó el organismo previsional.

El bono de $70.000 alcanza solo a quienes perciban hasta un haber mínimo jubilatorio.

El incremento de octubre fue calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto , que registró una suba del 1,88% . Con ese ajuste, la jubilación mínima se elevará a $326.298 , mientras que el haber máximo alcanzará los $2.196.110 .

Este aumento, dispuesto por el Decreto 274/2024 , forma parte de la política de actualización mensual que garantiza que los haberes acompañen el ritmo de la inflación. De esta manera, millones de jubilados y pensionados de todo el país verán reflejada la mejora en sus ingresos a partir de los primeros días de octubre.

El bono de $70.000 continuará vigente durante octubre para quienes perciban hasta un haber mínimo jubilatorio . En tanto, los titulares que cobren más de ese monto recibirán un bono variable de menor valor , calculado de modo que el total percibido no supere los $396.298 .

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $346.298 recibirá un extra de $50.000, mientras que quien cobre $366.298 obtendrá $30.000. Este esquema progresivo busca compensar los ingresos de los sectores más afectados por la suba de precios.

Quiénes no cobran el bono de ANSES

Quedarán excluidos del beneficio todos los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $396.298 mensuales. Según informó Anses, este grupo no percibirá el bono extraordinario de octubre, ya que sus ingresos superan el umbral establecido por el Gobierno nacional para aplicar el refuerzo económico.

El organismo también recordó que los jubilados que lo necesiten pueden designar un apoderado para facilitar trámites o gestiones de cobro, medida que busca agilizar la atención y garantizar el acceso a los beneficios sin complicaciones.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Jubilados de ANSES que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre .

DNI terminados en 1: 9 de octubre .

DNI terminados en 2: 9 de octubre .

DNI terminados en 3: 13 de octubre .

DNI terminados en 4: 14 de octubre .

DNI terminados en 5: 15 de octubre .

DNI terminados en 6: 16 de octubre .

DNI terminados en 7: 17 de octubre .

DNI terminados en 8: 20 de octubre .

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Anses - Jubilación El calendario de pagos se extenderá del 8 al 28 de octubre, según la terminación del DNI. Pexels

Jubilados de ANSES que superan la mínima