Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

Desde las organización feminista MuMaLá exigieron al Ejecutivo la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género.

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.

Los femicidios en Argentina siguen marcando una alerta roja en el mes de octubre , ya que se registraron 9 asesinatos de una mujer a manos de uh nombre en los últimos 5 días.

Mientras desde e l 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios , es decir un asesinato cada 35 horas, la gravedad del caso fue advertida por las organizaciones que luchan contra la violencia de género: hubo 9 femicidios en su modalidad más extrema en estas últimas horas.

Ante esta dura estadística, MuMaLá, el movimiento feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana, pidió: "URGENTE: ¡DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO YA! El Estado es responsable".

Agregaron: "Elevamos nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo Naciona l que asuma la gravedad de la situación que atravesamos las mujeres y lgbtiq+, por tercera vez presentaremos en el Congreso de la Nación la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en todo el territorio argentino".

La Directora Ejecutiva a nivel nacional, Gabriela Sosa, hizo alusión al triple femicidio de Florencio Varela y el último caso del femicida Laurta en Córdoba, en el que "algunos sectores antiderechos, antimujeres y antifeministas pasaron a la acción y concretaron este asesinato".

Además, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, insistieron en redes sociales que "el machismo y los discursos de odio, MATAN".

Ni Una Menos Desde las organizaciones feministas reclamar políticas públicas urgentes en materia de género. Redes Sociales

¿Quiénes fueron las víctimas de femicidios en los últimos 5 días?

7 de octubre: Daiana Mendieta, de 22 años de edad, fue asesinada y su cuerpo fu descartado dentro de un aljibe a la vera de la Ruta Nacional N°12 en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos. Una persona de 55 años de edad fue detenida tras haber sido identificada la noche de su desaparición cerca del auto en donde fue vista por última vez la víctima fatal.

8 de octubre: Solange Edith Johnson, 26 años, madre de una niña pequeña. Fue asesinada en una vivienda lindera a las vías en Villa Banana en Rosario. Su pareja, de 36 años de edad, quedó detenido al ser identificado en el centro de la ciudad.

Ese mismo día, Adriana Miriam Velázquez, 52 años y Mariana Belén Bustos, 25 años, fueron asesinadas en el Barrio Thompson, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. Los indicios apuntan a que el primo de la víctima mayor había sido quien prendió fuego a ambas mujeres dentro de su casa. Está detenido con prisión preventiva.

El jueves 9 de octubre, en Villa María, provincia de Córdoba, Mónica Viviana Salguero, de 62 años de edad, fue asesinada de más de 30 puñaladas en una vivienda ubicada en Periodistas Argentinos al 400. El principal sospechoso, quien quedó detenido, fue su hijo de 38 años de edad, identificado como Carlos Gómez.

El sábado 11 de octubre: Ayelén Bordón, de 30 años de edad, fue asesinada en la esquina de Perseverancia y Coronel Melián, en la localidad bonaerense de González Catán. Su pareja, Alejandro Morel, de 31 años de edad, quedó detenido al momento de intentar escapar.

El mismo día, Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio fueron encontradas asesinadas en su casa del barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba. El autor del crimen, Pablo Laurta, fue encontrado en Gualeguaychú intentando escapar con un niño de 5 años de edad, hijo de él junto a la mujer asesinada, hacia Uruguay.

El lunes 13 de octubre, fue hallado el cuerpo de Gabriela Arací Barrios (20) la asesinaron y tiraron dentro de un pozo ciego en la localidad de Avia Terai, en Chaco. El principal sospechoso quiso atentar contra su vida en la comisaría donde está detenido

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.